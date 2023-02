Ratos de Porão, Terno Rei, Maglore, Tuyo e mais: Festival Casarão 2023 anuncia line-up completo de shows

Festival de música acontece entre os dias 28 e 30 de abril em Porto Velho (RO). Festival Casarão é evento de música independente e acontece em Porto Velho (RO)

Festival Casarão/Reprodução

O Festival Casarão divulgou neste sábado (25) os nomes de todos os artistas que devem se apresentar na 23ª edição do evento. No total, serão 27 atrações.

O evento de música acontece no último final de semana de abril, em Porto Velho. Os artistas vão se dividir em dois palcos e, a cada dia, o evento contará com nove shows.

Conheça as bandas que vão tocar no Festival Casarão 2023:

Maglore

Ratos de Porão

Terno Rei

Tuyo

Black Pantera

Baile do F’dois

Benvindo ao Pacífico

Beradelia

Carvoli + Bonfantti

Code

Coveiros

Da Ordem ao Caos

Diogo Soares

Duda Modesto

Gabriê

Leão do Norte

Machete Bomb

Marcos Biesek + Negra Mari

Matoteu

Menores Atos

Os Últimos

Platinados

Tambakillers

Yves + Razec

Ainda não foi divulgado em qual dia cada banda vai se apresentar.

O Casarão

Este é um festival independente de música autoral e tem como objetivo firmar o diálogo dos artistas de Rondônia com os músicos de outros estados do Brasil. Ele começou nos anos 2000.

O nome do evento faz referência ao local escolhido para a primeira edição do festival: o antigo Casarão dos Ingleses, construído no século XIX no auge das obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho. O edifício está localizado na extinta cidade de Santo Antônio do Rio Madeira.

No ano passado, o festival teve uma edição especial em comemoração ao aniversário de 20 anos. Emicida, Rashid e Selvagens à Procura de Lei estão entre os artistas que se apresentaram.

