ratti-versione-anni-verdi-battezzato-il-concept-store

Tappeti, pouf e una parete fatta di scacchi rossi, gialli e bianchi. È come una stanza dei giochi, l’ultimo nato di casa Ratti, il concept store dedicato ai giovanissimi da 0 a 16 anni che ha acceso le luci ieri pomeriggio nei locali sull’altro lato di via Rossini, proprio sotto gli occhi della storica boutique che dal 1945 veste invece gli adulti.

A fare gli onori di casa e ad accogliere le clienti con bambini e carrozzine c’erano le due imprenditrici Silvana e la figlia Matilde che hanno voluto festeggiare l’angolo baby del loro universo della moda con piccole ma incantevoli performance di marionette che hanno preso vita sotto i fili mossi dalle magiche mani dell’artista Gianluca Palma della compagnia all’Incirca di Faenza. Entusiaste come sempre Silvana e Matilde.

“È l’ultimo nato della nostra maison, dopo l’apertura del Max Mara sempre in via Rossini. Insomma per ora può bastare – scherza Silvana: “Sono sempre stata convinta che Pesaro dia tanto, per questo abbiamo avuto voglia di realizzare anche questo store per i più piccoli. Ho avuto molto supporto da questa città e per questo abbiamo avuto voglia di realizzare qualcosa di nuovo”. Tra vestitini in perfetto ordine, si aggirano le due venditrici punto di riferimento dello store, Federica e Mathilde. “Questo concept per bambini – spiega la buyer di Ratti, Margherita Vanucci – apporta qualità nell’abbigliamento che ora le mamme chiedono sempre di più coniugato a top brand della moda”.

Elisabetta Rossi

