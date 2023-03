ravenna,-ha-un-malore-durante-un’escursione-a-borgo-rivola:-morto-un-uomo

Borgo Rivola, 12 marzo 2023 – Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato si è trasformato in tragedia. Un uomo di 56 anni è morto in seguito a un malore, mentre si trovava a camminare con amici lungo il sentiero 511 a Borgo Rivola.

L’uomo, da quanto si apprende, ha accusato un malessere generale fino a perdere i sensi. Gli amici, a quel punto, hanno subito allertato i soccorsi e iniziato a praticare una rianimazione cardio polmonare fino all’arrivo del Soccorso Alpino e dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti otto operatori del Soccorso Alpino stazione monte Falco (tra cui un sanitario) e gli operatori dell’ambulanza che hanno proseguito con la rianimazione per decine e decine di minuti. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato da parte del personale sanitario medico del 118 presente sul luogo dell’avvenimento. La salma, a seguito dell’autorizzazione dei Carabinieri, è stata posizionata su barella portantina e traportata dai volontari del Saer fino all’ambulanza sulla strada.

