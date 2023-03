ravenna,-insulti-sessisti-durante-una-gara-podistica

Ravenna, 6 marzo 2023 – Insulti sessisti durante la gara podistica di domenica. In occasione della tradizionale corsa ravennate un partecipante è stato protagonista di un “breve ma significativo episodio di insofferenza nei confronti di una donna che lo precedeva passando dall’offesa al body shaming e apostrofandola con termini offensivi. Un fatto al quale hanno assistito diverse persone che a loro volta hanno poi espresso tutta l’indignazione del caso”.

A raccontare l’episodio è la Uisp, che precisa «l’accaduto va preso come nota significativa, come esempio di qualcosa sul quale ancora oggi, nel 2023, dobbiamo lavorare insieme perché non venga sottovalutato e sottodimensionato». «È necessario non abbassare la guardia – ha sottolineato Gabriele Tagliati, presidente Uisp Ravenna-Lugo – mantenendo alta l’attenzione. Solo con il rispetto altrui si può costruire una cultura tollerante e rispettosa».

Vittorio Ferla