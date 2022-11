Ravioli dell’Umbriacone: il primo napoletano delle feste con il sugo più buono e veloce che c’è

La pasta all’uovo ripiena fatta a mano è tra le eccellenze della cucina italiana, un classico piatto protagonista del pranzo delle domeniche e delle feste con ospiti importanti! Le infinite varianti di ripieno rendono questa pasta farcita un primo versatile e gustoso, siano essi di forma tonda, rettangolare o a mezzaluna;

da condire come preferite, in base al tipo di ripieno utilizzato.

Tra le tante proposte, potete sperimentare questi ravioli tondi di ricotta e salame, con riduzione di Lambrusco: deliziosi ravioli rustici, con ingredienti diffusi nelle zona emiliane: salame Felino IGP, ricotta di mucca e Parmigiano Reggiano DOP;

un gusto particolare e sfizioso, in un’armonia di sapori e consistenze, dovuta alla sapidità del salame ed alla dolcezza e cremosità della ricotta, che vengono esaltati dall’aroma del lambrusco ristretto.

Per chi non ama il vino, i Ravioli tondi di ricotta e salame si prestano ad essere conditi semplicemente con burro e parmigiano, oppure con un sugo di pomodoro e basilico, o ai funghi porcini.

Ravioli tondi di ricotta e salame

Ingredienti per 4 porzioni

Pasta

300 g di farina

3 uova medie

Ripieno

200 g di salame Felino crudo, o salsiccia

100 g di salame Felino stagionato

200 g di ricotta di mucca

2 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop

un uovo

noce moscata, sale e pepe

Riduzione di lambrusco

un bicchiere di vino lambrusco

un cucchiaino di zucchero

pepe

Inoltre

burro

Parmigiano Reggiano Dop

Procedimento

Preparate la sfoglia impastando uova e farina, a mano, con impastatrice o Bimby, formando un panetto sodo; avvolgetelo in una pellicola e lasciatelo riposare per mezz’ora. Nel frattempo preparate il ripieno: in una ciotola, mettete la ricotta, l’uovo, il parmigiano grattugiano, il salame Felino crudo sbriciolato, il salame Felino stagionato tritato, poco sale, pepe ed una grattata di noce moscata; amalgamate accuratamente il tutto.

Preparate la riduzione di Lambrusco, mettendo vino, zucchero e pepe in una padellina, a fiamma bassa, lasciandolo restringere fino alla quantità di due cucchiai, senza mai toccarlo. Con la macchina per la pasta, tirate una sfoglia di pasta: con un cucchiaino da caffè prendete il ripieno e distribuitelo per la lunghezza della sfoglia, sovrapponete la sfoglia e richiudete la pasta; ritagliate i ravioli con uno stampo della forma che desiderate.

Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata, fino a quando non verranno a galla, scolate, versateli in una ciotola e conditeli con un poco di burro. Spolverate un poco di Parmigiano sul fondo del piatto, posate i ravioli e cospargete con la riduzione di Lambrusco. Servite i Ravioli tondi di ricotta e salame ben caldi.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Ravioli dell’Umbriacone: il primo napoletano delle feste con il sugo più buono e veloce che c’è scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Rienzo