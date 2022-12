ravioli-furbissimi-ripieni-di-ricotta,-provate-a-farli-in-casa-in-due-passaggi.-veloci-e-buonissimi

I ravioli sono autentici scrigni di bontà: pasta fresca all’uovo, un ripieno sfizioso e tanti sughi a fantasia;

sono una delle paste ripiene più amate, tipiche della cucina italiana, preparati secondo varie ricette regionali, locali , familiari o gourmet: bocconcini di pasta farcita di carne, pesce, verdure o formaggio, serviti in brodo o asciutti, e conditi con sughi o salse.

I Ravioli di ricotta e asparagi sono facilissimi da preparare in casa: con un poco di pazienza avrete un primo speciale e molto gustoso;

realizzati con pasta fresca all’uovo, farciti con una morbida crema di ricotta e asparagi, e serviti con un gustoso condimento di speck e piselli, irresistibili!!!

Ravioli di ricotta e asparagi

Ingredienti

Pasta all’uovo

300 g di farina 00

3 uova medie

Ripieno

250 g ricotta vaccina fresca

300 g di asparagi

un uovo

2 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP, grattugiato

uno spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Condimento

70 g di speck a fette

50 g di pisellini

olio extravergine d’oliva

un cucchiaio di burro

mezza cipolla bianca

Parmigiano Reggiano DOP, grattugiato grossolanamente

Procedimento

Preparate la pasta fresca all’uovo

Utilizzate un’impastatrice oppure il metodo tradizionale;

versate la farina in una ciotola formate la fontana, dentro alla quale sgusciate le uova;

sbattete le uova con una forchetta e iniziate ad inglobare la farina dai lati;

trasferite l’impasto su un piano di lavoro e lavoratelo per creare una pasta liscia e omogenea;

formate un panetto e copritelo con una ciotola: fate riposare la pasta per 30 minuti.

Intanto preparate il ripieno

Lavate gli asparagi, togliete la parte di gambo più dura, e tagliateli a pezzetti;

in una padella versate un filo di olio e fatelo scaldare con uno spicchio di aglio intero,

aggiungete gli asparagi, mezzo bicchiere di acqua ed un poco di sale e pepe,

coperchiate e fate cuocere finché gli asparagi saranno teneri.

Tenete da parte qualche punta per la decorazione, togliete l’aglio, e tritate gli asparagi, senza frullarli.

Unite gli asparagi tritati alla ricotta, aggiungete il formaggio, l’uovo, sale e pepe;

amalgamate tutto e riponete il ripieno in frigo.

Formate i ravioli

Stendete la pasta all’uovo sottile, utilizzando la macchina per la pasta;

formate una striscia, con un cucchiaino mettete tanti mucchietti di ripieno distanziandoli;

risvoltate metà di striscia sul ripieno, premete la pasta intorno al ripieno e ritagliate i ravioli con uno stampo della forma a piacere: tondo, rettangolare o a fiore.

Sistemate i ravioli distanziati su un vassoio spolverato con semola.

Ora preparate il condimento

In una padella versate un filo d’olio e fate rosolare la cipolla a fettine, e lo speck tagliato a striscioline, i pisellini e le punte di asparagi tenute da parte e mescolate;

sciogliete una noce di burro e togliete dal fuoco

Preparazione finale

Cuocere per pochi minuti i ravioli in acqua bollente salata;

scolateli e trasferiteli nella padella con il condimento e saltate i ravioli delicatamente per insaporirli;

impiattate e serviteli con una spolverata di formaggio grattugiato grossolanamente.

