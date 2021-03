ravioli-ricotta-e-menta

Ingredienti per due porzioni:

100 gr ricotta di pecora

30 gr parmigiano

15 foglie menta

pasta con 2 uova e 200 di semola

2 cipolle grandi

olio evo

qualche rametto di timo

sale qb

Per la pasta all’uovo seguite il procedimento qui

Pronta la pasta, l’ho stesa con la macchinetta fino allo spessore 4. Come vedete dalla foto ho lasciato la pasta piuttosto spessa perchè a Giuseppe piace così, credo tuttavia che lo spessore migliore per le paste ripiene sia 5.

Qualche ora prima di iniziare avevo messo la ricotta a sgocciolare in un setaccio perchè era troppo fresca. La regola che vale sempre quando fate i ripieni è che la ricotta non deve essere freschissima altrimenti risulterebbe troppo acquosa, quindi mettetela in un setaccio con sotto un contenitore per raccogliere il liquido in frigo per qualche ora.

Quindi ho messo la ricotta in una ciotola, ho unito il parmigiano, le foglie di menta spezzettate con le mani e un pizzichino di sale. Ho amalgamato bene la farcia e ho fatto i pallini di ripieno sulla pasta, ho coperto con un’altra striscia di pasta ed ho tagliato con la rotellina.

Ho lasciato i ravioli a riposare spolverandoli bene con della semola.

Intanto in una padella ho messo abbondante olio evo e due belle cipolle affettate. Ho lasciato appassire le cipolle a fuoco non troppo alto perchè non le volevo friggere ma solo cuocerle. A metà cottura ho aggiunto un pizzico di sale e il timo.

Ho cotto la pasta e l’ho aggiunta in padella saltandola per un paio di minuti con le cipolle. Ho impiattato e spolverato con il parmigiano.

