Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro: la semplicità in tavola

Un semplice condimento di sugo al pomodoro incontra la pasta ripiena per eccellenza, i ravioli, amatissimi da grandi e bambini.

I ravioli ricotta e spinaci al pomodoro sono un primo piatto dal gusto delicato, una ricetta semplice, perfetta per il pranzo della domenica o per ospiti vegetariani.

Pasta fresca all’uovo preparata in casa, un ricco ripieno di spinaci e ricotta ed un condimento classico al sugo pomodoro: semplici ingredienti che rendono questi ravioli un grande un piatto!

Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro

Ingredienti per 4 persone

Pasta all’uovo

400 g di farina

4 uova medie

Ripieno

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

500 g di spinaci freschi

300 g di ricotta

noce moscata

sale

Condimento

400 g di polpa di pomodoro

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

mezza cipolla

sale

Parmigiano Reggiano, grattugiato

foglie di basilico

Procedimento

Preparate la pasta all’uovo: impastate la farina e uova con il metodo tradizionale disponendo su di un tagliere la farina a fontana e rompendo le uova al centro, oppure con un’impastatrice o Bimby, fino ad ottenere una palla liscia ed omogenea.

Lessate gli spinaci in un tegame con un bicchiere di acqua leggermente salata, scolateli e strizzateli molto bene, lasciateli raffreddare e tritateli.

In una ciotola mettete la ricotta, il parmigiano e gli spinaci, unite la noce moscata e mescolate bene, correggete di sale.

Preparate il sugo: in un tegame rosolate la cipolla tritata nell’olio, unite la polpa di pomodoro e basilico a piacere, salate e cuocete per 10 minuti a fuoco basso, facendo restringere un poco il sugo.

Su di un tagliere stendete la pasta in una striscia, utilizzando il mattarello o la macchina per tirare la pasta, in sfoglia sottile;

posate una fila di cucchiaini colmi di ripieno, distanziati di due cm;

richiudete e coprite con l’altro lembo di pasta, schiacciando intorno al ripeino per far fuoriuscire l’aria.

Con una formina da raviolo o con una rotella taglia pasta ritagliate i ravioli e trasferiteli su un vassoio leggermente infarinato.

Tuffate i ravioli ricotta e spinaci nell’acqua in ebollizione salata, e cuoceteli per cinque minuti.

Prelevateli con mestolo forato e trasferiteli nella salsa di pomodoro.

Servite i Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro fumanti caldi, con un’abbondante spolverata di parmigiano.

