raw-food:-5-ricette-di-dolci-crudisti-buonissimi

Non pensiate che il crudismo (raw, in inglese, significa crudo) sia un misero piatto di ortaggi crudi: non è una filosofia alimentare facilissima da seguire, motivo per cui è necessario rivolgersi a un nutrizionista per evitare carenze o pasticci rovinosi… tuttavia, con i giusti consigli e un po’ di documentazione, può dare moltissime soddisfazioni. Ci limitiamo a parlare di gusto, decisamente tra i “pro”.

Sì, perché gli alimenti essiccati o trattati ad una temperatura molto bassa mantengono tutto il proprio sapore naturale ed è quasi emozionante se ci pensiamo bene.

Non per niente esistono migliaia di ricette raw da poter assaggiare, soprattutto di dolci crudisti, che molto spesso sono anche vegani: c’è tutto un mondo da scoprire, fatto di frutta secca, datteri, avocado, centrifughe, creme spalmabili fatte al volo e zuccheri naturali! Se vi state chiedendo come si possa preparare una torta del genere, non perdetevi le nostre indicazioni.

I tartufini crudisti 3 ingredienti sono buoni da non crederci, uno tira l’altro… consigliamo infatti di prepararne in quantità ma di non lasciarli in vista. Vi serviranno solamente datteri, farina di mandorle, cacao, e solo se volete un po’ di mandorle in granella. Il cacao è presente anche nella torta crudista fondente, ed è in deliziosa compagnia: anacardi, agave, l’olio di cocco naturale, cioccolato raw.

Ci siamo poi innamorati della carrot cake raw: cocco rapé, datteri, mandorle, tantissime carote fresche, noci pecan, spezie e un frosting vegano che vi farà venire gli occhi a cuore. Le cheesecake bars vegane e raw sono stupende da vedere e irresistibili: una base croccantina e una crema vellutata e corposa, con un topping di frutti rossi e vaniglia. Ultima, ma non per bontà, l’acai bowl crudista: moltissima frutta, kefir, spezie, semi oleosi, semi di chia… insomma, una vera e propria magia!

