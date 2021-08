Raz Degan nella bufera, dopo la polemica con Alfonso Signorini, Roberto Alessi racconta “Vi dico come si è comportato quando è venuto a casa mia ..”

In questi ultimi giorni si sente molto parlare del modello israeliano compagno per tantissimi anni della showgirl, Paola Barale, Raz Degan. Tutto è iniziato quando sono circolate le prime voci sui concorrenti della prossima edizione del Grande fratello vip e, tra i vari nomi che si facevano, è iniziato a circolare anche quello di Degan e allora lui è intervenuto sui social per spiegare il suo punto di vista e da lì si è aperta una polemica con Alfonso Signorini. Vediamo cosa è accaduto.

La polemica tra Raz Degan e Alfonso Signorini

Dopo che è iniziato a circolare il suo nome come probabile concorrente della casa Grande fratello vip, Raz Degan è intervenuto sui social e ha scritto così: «Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti».

A quel punto Davide Maggio ha rivelato che la verità era un’altra e cioè che lui aveva chiesto 500.000 euro per stare nella casa del grande fratello vip per 30 giorni e la produzione aveva rifiutato e così è anche intervenuto Alfonso Signorini, il conduttore della trasmissione che ha dichiarato: «Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la casa…».

Roberto Alessi svela: “Ecco cosa ha fatto Raz Degan a casa mia”

Qualche giorno fa Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 ha raccontato come si è comportato Raz Degan un giorno che è andato ospite a casa sua: “Una volta è arrivato a casa mia e si è chiuso in una stanza a guardarsi la Tv e le mie ospiti hanno disertato la cena per seguirlo adoranti…”

Invece, sulla polemica tra Degan e Signorini, Alessi ha detto: “Sono rimasto colpito da quello che ha scritto…Eppure ha già partecipato a un reality, vincendolo pure (L’Isola dei Famosi)…”.

Su quest’argomento, tempo fa, era anche intervenuta una ex concorrente del grande fratello prima edizione, Cristina Plevani che aveva dichiarato così: “Oggi non si entra in quella Casa per fare un’esperienza, è finito da un po’ quel tempo. Oggi entra chi ha bisogno di visibilità e monetizzare (se non subito almeno quando esce, coi social). Fai bene ad andare a pescare”.