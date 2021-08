raz-degan-nella-bufera,-emergono-nuovi-dettagli-che-lo-sbugiardano-ma-lui-continua-ad-attaccare

Alcuni giorni fa si era parlato di una possibile partecipazione di Raz Degan al prossimo Grande Fratello vip. In realtà questa notizia aveva colto un po’ di sorpresa soprattutto chi conosce perfettamente il noto modello israeliano. Ad ogni modo, sembrava che la sua partecipazione al programma fosse ormai certa. Forse per questo motivo l’ ex modello israeliano ha deciso di intervenire e di mettere a tacere queste voci smentendo ogni tipo di trattativa con Mediaset e nello specifico con la produzione del Grande Fratello vip. Ma cosa ha dichiarato l’ex naufrago?

Raz Degan, il modello prossimo concorrente al Gf vip?

Ebbene, sembrerebbe che Raz Degan abbia portato avanti una sorta di trattativa con la produzione del noto reality di casa Mediaset. Nel momento in cui è circolata questa notizia sui social network, pare che Raz Degan abbia deciso di dire la sua e di smentire tutto. “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti“. Sarebbero state queste le parole scritte da Raz Degan che ha smentito quindi ogni tipo di contatto tra lui ed il Grande Fratello vip. Nonostante, però queste parole tra l’altro anche molto dure e infamanti nei confronti del reality in questione, pare che il suo nome sia stato ancora una volta accostato al GF vip.

L’ex modello smentisce ma Davide Maggio rincara la dose

Stavolta l’indiscrezione arriva direttamente dal giornalista Davide Maggio, il quale ha svelato anche i motivi che poi hanno portato le due parti a non trovare un accordo. Sembrerebbe quindi che effettivamente ci fosse stato un contatto tra Raz Degan e il Grande Fratello vip, ma che poi l’ex modello israeliano avrebbe chiesto troppi soldi, richiesta che la produzione non avrebbe accettato. “In barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social – non è andata a buon fine. La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie. Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio”. Sarebbero state queste le parole dichiarate dal noto giornalista Davide Maggio.

Botta e risposta tra Davide Maggio e Raz Degan

Eppure, una volta venuta fuori questa vicenda sembra che Raz non abbia perso tempo nel replicare e accusare direttamente il giornalista di avere riportato delle fake news. “Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… Ora basta, vado a pescare #fakenews”. Questa la replica del noto ex modello israeliano alla quale ha ancora una volta replicato Davide Maggio. Quest’ultimo sembra essere convinto del fatto che non si tratti proprio per nulla di una fake news, ma che effettivamente ci sia stata una trattativa che è andata avanti per una settimana.