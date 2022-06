RDS 100% GRANDI SUCCESSI: VOGLIA DI… ILLUMINARE LA TUA ESTATE

La carovana di RDS diffonde il ritmo dell’estate con musica e concerti live con sei tappe nelle località italiane. Torniamo a vivere insieme eventi spettacolari!

Roma, 21 giugno ’22 – RDS 100% Grandi Successi parte con la sua carovana per l’RDS Summer Festival, il nuovo format itinerante che anima sei città italiane per tutto il mese di luglio e conclude il suo viaggio con un appuntamento a settembre.

6 tappe, dal venerdì alla domenica, 18 appuntamenti dal vivo per un unico grande evento con cui RDS illumina la tua estate attraverso il linguaggio universale della musica.

Ogni weekend, a partire dal tramonto del venerdì, inizia la festa sotto un mare di stelle: una programmazione mozzafiato con delle speciali performance live dei più grandi nomi del panorama musicale italiano ed esibizioni di Dj internazionali. Le magiche notti suonano note di allegria e si animano di esperienze interattive in cui lo spettatore è il vero protagonista.

Prevista invece al mattino del sabato e della domenica, un’onda d’energia al RDS beach village con installazioni e sponsor d’eccezione, una gamma di attività versatile che offre momenti di spensieratezza e relax con cui riempire le luminose giornate estive insieme all’inconfondibile vivacità firmata RDS.

L’RDS Summer Festival, diffonde una nuova atmosfera estiva con musica da ballare, canzoni da cantare e ricordi da condividere.

I PROTAGONISTI

Il pubblico insieme anche a: Achille Lauro, Bob Sinclar, Coez, Elodie, Francesco Gabbani, Franco 126, Gaia, Gazzelle, J-AX, Jimmy Sax, Madame, Max Pezzali, Noemi, Rocco Hunt, Raf, Sangiovanni, Tommaso Paradiso

I biglietti per accedere alla programmazione serale saranno disponibili su Ticketone e sul sito di RDS Summer Festival. L’accesso al RDS beach village diurno sarà invece gratuito.

IL CALENDARIO

L’RDS Summer Festival partirà da Ostia i primissimi giorni di luglio (1-2-3), per poi toccare le spiagge di Lignano Sabbiadoro (8-9-10), San Benedetto del Tronto (15-16- 17),Termoli (22-23-24) e Gabicce (29-30-31). Infine, dal 9 all’11 settembre RDS porterà la sua festa a Marina di Pietrasanta, per chiudere in bellezza con un’ultima grande festa e salutare insieme l’estate.

RDS 100% Grandi Successi

Fondata nel 1978, RDS 100% Grandi Successi è oggi la principale radio italiana di flusso con 5 milioni di ascoltatori medi giornalieri. Una realtà che nel tempo si è trasformata in una vera e propria “Entertainment Company” e che oltre al cuore tecnologico, annovera tra i suoi tratti distintivi anche una mente aperta e un cuore attento ai temi della sostenibilità, sia essa ambientale, sociale o finanziaria. RDS evolve costantemente insieme al suo pubblico grazie ad innovazioni in termini di proposta e produzione di format e contenuti crossmediali e multipiattaforma – Radio, TV, Web, App – con l’obiettivo di regalare momenti di svago e rendere protagonisti i propri ascoltatori-utenti con i quali registra oltre 150.000 interazioni al mese.

Lux Eventi

Lux Eventi è una Holding che opera nel settore del marketing e dell’experience entertainment a livello internazionale. Una realtà eclettica, capace di concepire e produrre eventi unici con una forte invettiva, in cui lo spettatore è al centro dell’esperienza. Una realtà che crede nelle interazioni per sviluppare contenuti inediti, capaci di coniugare arte ed intrattenimento. Lux crea e sviluppa format per un pubblico ampio ed eterogeneo assecondando il bisogno di destare la curiosità ed il coinvolgimento.