Re Carlo III, Lo scoppio d’ira : “Non posso sopportare più tutto questo” Il re pronto a lasciare la corona. Il VIDEO

Carlo III è da pochissimo diventato re d’Inghilterra e già da molto da parlare ai suoi sudditi. Nelle ultime ore, infatti, è circolato un video che lo vede alle prese con un attacco di rabbia. In molti dicevano che la regina Elisabetta avrebbe seppellito suo figlio che non sarebbe mai diventato re. E invece è successo, alla veneranda età di 73 anni, che lui prenda finalmente la corona che gli spetta. Ma nonostante la maturità l’uomo starà sicuramente attraversando un periodo molto difficile. Accedere al trono, infatti, significa sempre aver perso il proprio genitore e dover affrontare moltissime situazioni contemporaneamente.

Re Carlo III è al comando e in compenso ha dovuto dire addio a sua mamma. I funerali della regina Elisabetta ancora non si sono tenuti, ma lui è già alle prese con gli obblighi di un monarca. Al suo fianco, la moglie, Camilla Parker Bowles, nominata ufficialmente regina consorte. La loro relazione ha destato molto scandalo in passato, causando il divorzio del principe di Galles con sua moglie e madre dei suoi figli, Diana. Ma adesso la loro relazione è molto stabile e il gradimento della donna è salito anche agli occhi dei sudditi, secondo una recente stima, di più del 58%, un grande successo.

Adesso che il primogenito della regina Elisabetta è salito al trono tutti gli sguardi si sono immediatamente posati su di lui. Un evento più unico che raro, dal momento che Carlo III sembra essere abituato a vivere nell’ombra: prima di sua moglie Diana, poi di sua madre, infine di suo figlio William. Ma adesso sembra che l’uomo non sia poi così contento dei suoi incarichi, al punto che si è lasciato andare a un attacco d’ira davanti alle telecamere. Un episodio che è diventato immediatamente virale in tutto il mondo. A causare la rabbia del nuovo re d’Inghilterra, una penna malfunzionante.

Re Carlo III doveva firmare il registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, per le celebrazioni per la regina Elisabetta. Chiedendo la data, però, l’uomo si è reso conto di aver indicato il numero sbagliato. Invece di scrivere 13 settembre, ha scritto 12, rendendosi conto dell’errore solo in un secondo momento. Successivamente, sua moglie Camilla gli ha fatto notare che l’errore era stato fatto anche in un altro punto del registro. Ma in quell’istante l’uomo si è alzato evidentemente infastidito dalla penna che stava utilizzando. Probabilmente, a causa di un malfunzionamento si era anche sporcato con l’inchiostro.

La regina consorte gli ha subito tolto di mano l’oggetto incriminato per prendere il suo posto e firmare anche lei il registro. Ma il re Carlo III ha continuato a esprimere la sua disapprovazione: “Non posso sopportare questa dannata cosa. Ogni cosa che fanno mi puzza sempre”. Così, è uscito indignato dalla sala. Un primo impatto non dei migliori per il nuovo re d’Inghilterra. Ma fortunatamente molti dei suoi sudditi hanno preso le sue difese: “E’ una persona che ha da poco perso la madre” si legge sui social. Quel che è certo è che l’uomo non ha ereditato da lei la stessa capacità di nascondere i propri sentimenti.

“I can’t bear this bloody thing!”: King Charles’ signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can’t escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

