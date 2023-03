Reagon Kurti për aksidentin e trenave në Greqi, ku mbeten të vdekur 36 persona dhe të lënduar 85 persona   

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas aksidentit tragjik ndërmjet dy trenave në Greqi.

kryeministri ka thënë se kur të zgjohesh e sheh një lajm e tmerrshme për përplasjen trenave në Greqi të thyhet zemra.

“Të lënduarve u uroj shërim të shpejtë dhe të plotë. qëndron pranë kësaj tragjedie dhe populli i Greqisë është në mendimet dhe lutjet tona”, ka shkruar Kurti në Twitter.

Më tej ai përfunduar duke i ngushëlluar familjet e viktimave të aksidenti në Greqi.

Heartbreaking to wake up to news of the terrible train crash in central Greece last night. My sincerest condolences to victims’ families. I wish the injured a quick and full recovery. stands with during this tragedy, and the people of Greece are in our thoughts and prayers.

— Albin Kurti (@albinkurti) March 1, 2023