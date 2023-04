Reajuste de 7,43% no salário mínimo regional de SC para 2023 é sancionado; veja valores

Representantes de trabalhadores e empregadores definiram faixas que variam entre R$ 1.521 e R$ 1.740. Documento será enviado ao governo do estado e Alesc. Reajuste salário mínimo

O reajuste de 7,43% do novo salário mínimo regional de Santa Catarina foi sancionado pelo governador Jorginho Mello (PL). A aprovação foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado no fim do dia na sexta-feira (31).

Os novos valores do salário mínimo regional, que variam de R$ 1.468 a R$ 1.740, dependendo da categoria profissional, serão retroativos a janeiro.

O aumento é resultado de um acordo entre entidades que representam patrões e empregados no Estado.

A lei havia sido aprovada pela Alesc há uma semana, por unanimidade. Com a publicação, a lei já está valendo em Santa Catarina.

Categorias que pertencem a cada faixa salarial

Primeira faixa:

na agricultura e na pecuária;

nas indústrias extrativas e beneficiamento;

em empresas de pesca e aquicultura;

empregados domésticos;

em turismo e hospitalidade; (Redação da alínea revogada pela LPC 551/11).

nas indústrias da construção civil;

nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos;

em estabelecimentos hípicos;

empregados motociclistas, motoboys, e do transporte em geral, com exceção dos motoristas.

Segunda faixa:

nas indústrias do vestuário e calçado;

nas indústrias de fiação e tecelagem;

nas indústrias de artefatos de couro;

nas indústrias do papel, papelão e cortiça;

em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;

empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;

empregados em empresas de comunicações e telemarketing; e

nas indústrias do mobiliário.

Terceira faixa:

nas indústrias químicas e farmacêuticas;

nas indústrias cinematográficas;

nas indústrias da alimentação;

empregados no comércio em geral;

empregados de agentes autônomos do comércio.

Quarta faixa:

nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;

nas indústrias gráficas;

nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;

nas indústrias de artefatos de borracha;

em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;

em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, em turismo e hospitalidade;

nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;

auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);

empregados em estabelecimento de cultura;

empregados em processamento de dados;

empregados motoristas do transporte em geral;

empregados em estabelecimentos de serviços de saúde.

