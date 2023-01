reajuste-de-bolsas-da-capes-e-do-cnpq-deve-ser-anunciado-ainda-em-janeiro,-diz-camilo-santana

Anúncio será feito por Lula e terá validade imediata, afirma ministro da Educação. Novos valores não foram indicados; último reajuste foi em 2013, diz associação de pesquisadores. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira (19) que o governo deve anunciar, ainda este mês, reajuste nos valores das bolsas da Capes e do CNPq.

“A ideia é que até o final deste mês o presidente possa anunciar o reajuste das bolsas tanto da Capes como do CNPq”, declarou.

Ainda segundo Camilo, os novos valores devem ter validade imediata a partir do anúncio. O índice do reajuste, no entanto, não foi divulgado.

Valores de bolsas da Capes não são atualizados desde 2013

Uma década sem reajuste

As bolsas de pesquisa não são reajustadas desde 2013 e já perderam quase dois terços do poder de compra, de acordo com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG).

Durante os dois primeiros mandatos de Lula, as bolsas de pesquisa receberam três reajustes.

Em 2003, quando o petista entrou na Presidência, a bolsa de mestrado era de R$ 724 e de doutorado, R$ 1.073. Em 2010, no último ano do governo, os valores saltaram para R$ 1,2 mil e R$ 1,8 mil, respectivamente.

O último reajuste aconteceu durante o governo de Dilma Rousseff, quando as bolsas de mestrado passaram para R$ 1,5 mil e de doutorado, R$ 2,2 mil, valores que permanecem até hoje.

