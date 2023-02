Reajuste do IPTU e manutenção de tarifa do transporte público são pautados na primeira sessão da Câmara de Mogi em 2023

Durante a sessão, Caio Cunha (Podemos) protocolou um projeto para que o transporte público municipal não tenha aumento neste ano e no próximo. Vereador Iduigues Martins (PT) questionou a taxa de reajuste do IPTU para este ano. Câmara de Mogi das Cruzes retomou trabalhos nesta quarta-feira

A Câmara de Mogi das Cruzes retomou os trabalhos nesta quarta-feira (1º). O prefeito Caio Cunha (Podemos) participou do primeiro expediente da casa neste ano.

Durante a sessão, Caio Cunha protocolou um projeto para que o transporte público municipal não tenha aumento neste ano e no próximo. O prefeito pediu urgência na votação.

“Mogi das Cruzes ficará por três anos com o mesmo valor tarifário de R$ 5. A população ela não pode ser penalizada pelo diesel, pela divisão política do nosso país, pela guerra da Ucrânia, que afeta diretamente lá no combustível, mas a gente precisa tomar uma atitude responsável e social, já que, infelizmente, no Brasil, quem utiliza o transporte público é quem mais precisa ou quem tem menos recurso financeiro”.

Vereadores questionaram algumas situações que envolvem o tema. “Não teve aumento para os usuários, mas a empresa vai receber aumento, porque teve um investimento aí do dinheiro público para as empresas”, disse a vereadora Inês Paz (Psol).

“Boa iniciativa de não aumentar o valor da passagem de ônibus, mas péssima iniciativa de dar aumento real no valor do IPTU. Aí eu sinto que tirou com uma mão e colocou com a outra. Só pegar a inflação, pegar a inflação passada e pegar o valor aplicado do IPTU deste ano”, comentou o vereador Iduigues Martins (PT).

“O repasse inflacionário que foi para o IPTU esse ano foi de 7,17 [%]. O menor índice foi do IPCA, acompanhado de outubro de 2021, de outubro de 2021, a setembro de 2022. Se vossa excelência acompanhar outubro de 2021 até setembro de 2022, vossa excelência vai ver que o valor é esse, 7,17 [%]. Não houve aumento real”, respondeu o prefeito.

Ainda sobre o IPTU, Caio Cunha também falou sobre a isenção do imposto para moradores de bairros que tiveram as casas alagadas.

“Eu conto com o apoio da Câmara, que já, em 2019, aprovou um projeto aqui nessa casa pra isenção de IPTU dessas regiões que sofreram alagamento. Talvez não resolva o problema, obviamente, mas ameniza a dor das pessoas, já que perderam, alguns deles perderam parte dos seus… do seu mobiliário e até dos seus mantimentos”.

