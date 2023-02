Realização do Rasgadinho, em Aracaju, está indefinida, diz organização

De acordo com os responsáveis, ainda há tentativa da festa ocorrer no período carnavalesco de 2023. Milhares de pessoas enfrentam a chuva e brincam no bloco Rasgadinho

A realização do tradicional bloco de carnaval Rasgadinho, que acontece no Bairro Suíssa, em Aracaju, está indefinida. De acordo com o que informou a organização do evento, nesta sexta-feira (17), ainda há tentativa da festa ocorrer no período carnavalesco de 2023.

Um comunicado enviado pelos responsáveis informa que está ocorrendo “um esforço mútuo da Coordenação do Rasgadinho, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Aracaju, numa força tarefa para que seja possível entregar o evento no período carnavalesco”.

A expectativa, segundo a nota, é que uma definição seja dada ainda nesta sexta.

O g1 procurou a assessoria da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) de Aracaju para saber sobre a liberação do evento, mas o órgão não tem a informação.

Tradição

A festa foi fundada em 1962, por Leopoldo dos Santos morador do bairro Suíssa, passando por pausas ao longo dos anos, e chegou a reunir quase 100 mil pessoas. Em 1972 foi encerrado, ressurgindo em 2003.

O Rasgadinho é gratuito, não usa cordas e não tem camisas padronizadas.

