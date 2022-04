realizzata-la-prima-mappa-dei-rifiuti-pericolosi:-28-paesi-a-rischio

Si chiama “World-wide waste web” ed è la prima mappa globale dei rifiuti pericolosi, come metalli pesanti e altre sostanze tossiche (tra cui quelli derivanti da pile esaurite, medicinali scaduti, scarti elettronici e industriali).

A realizzarla è stato un gruppo di ricerca dell’Istituto di Fisica interdisciplinare e Sistemi complessi (Ifisc), in Spagna, con l’obiettivo di identificare i Paesi più a rischio di congestione e saturazione, dunque potenzialmente soggetti a inquinamento da sostanze nocive, con danni per l’ambiente e per la salute delle persone.

Per elaborare la mappa, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications, gli autori hanno prima raccolto i dati per il periodo 2001-2019 sul commercio tra le varie zone del mondo di 108 categorie di scarti pericolosi (infiammabili, corrosivi, esplosivi, tossici o con rischi biologici, ma anche metalli pesanti come piombo, cadmio, mercurio e composti organici volatili come i cancerogeni benzene e formaldeide) e, successivamente, sulla base di quei modelli, hanno calcolato il rischio di congestione da rifiuti. È così emerso è che ben 28 Paesi sono ad alto rischio di congestione da rifiuti: ciò significa che la quantità di questi materiali supera la capacità di contenerli, scambiarli e smaltirli.

Tra gli Stati più sovraccaticati ci sono Messico, India e Uzbekistan, che importano grandi quantità di rifiuti pericolosi.

Lo studio ha consentito anche di valutare se un Paese è prevalentemente esportatore o importatore di rifiuti pericolosi, scoprendo così che Germania, Francia e Stati Uniti sono passati da una situazione di equilibrio fra entrate e uscite a uno sbilanciamento verso l’esportazione. La Cina, invece, è il principale esportatore di rifiuti pericolosi al mondo, ma rientra anche nei Paesi a rischio.

Gli autori dello studio suggeriscono anche che, per quanto riguarda i metalli pesanti, le principali sorgenti sono le discariche a cielo aperto, che si vengono a formare con metodi impropri e senza una vera regolamentazione. In India, Pakistan, Nigeria e Cina, molti rifiuti, compresi quelli elettronici, vengono smaltiti bruciandoli. Una situazione delicata, che si riflette nelle conseguenze per la salute: in Cina, ad esempio, i livelli di piombo rilevati in mamme e neonati sono cinque volte più alti della media degli Stati non a rischio per i rifiuti pericolosi.

