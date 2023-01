Reaplicação do Enem 2022: tema da redação é ‘Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil’

Participam da reaplicação candidatos que perderam a versão regular das provas em novembro. Edição PPL do exame também é aplicada nesta terça para mais de 71 mil pessoas. Folha de rascunho da Redação do Enem.

O tema da redação da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizada nesta terça-feira (10) para os candidatos que perderam a prova em novembro, foi “Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil”.

Para Daniela Toffoli, coordenadora de Linguagens do Curso Anglo, o tema é atual e concreto, e respeita o perfil do Enem de trazer uma problemática social a ser combatida.

“A questão da insegurança alimentar no Brasil foi algo (e ainda é, na verdade) bastante comentado nos últimos tempos. Em parte devido à crise econômica gerada pela pandemia, e em parte devido a algumas medidas governamentais que acabaram piorando a situação da fome no Brasil”, avalia.

Para ela, algumas formas de explorar o tema proposto é tratar de:

menor disponibilidade de alimentos relacionada à produção alimentar, como em períodos de escassez de chuvas, que afetam diretamente as lavouras;

problemas de abastecimento, como o desperdício de alimento ao longo do processo de abastecimento;

aumento no preço dos alimentos, com altas constantes nos índices de inflação;

redução de salários ou perda de fonte de renda, consequência da pandemia que contribuiu para uma grande crise econômica;

condição de pobreza, entre outras causas.

“A fome, ou a insegurança alimentar, que é o tema propõe, aparece de forma muito intensa de 2015 em diante no Brasil. É um assunto muito recorrente na mídia e [teve] um agravamento após a crise sanitária da Covvid-19”, avalia Ademar Celedônio, diretor de ensino e inovações educacionais do SAS Plataforma de Educação.

Para o educador, na ausência dos textos motivadores, a temática permite imaginar que haja espaço para discutir soluções como:

políticas socioeconômicas capazes de aumentar a segurança alimentar;

estímulos à agricultura familiar, para o pequeno e médio produtor;

cultivo de alimentos voltados para subsistência, entre outros.

Outros pontos de atenção ao tema proposto são as consequências dessa insegurança alimentar –como desnutrição ou sobrepeso, agravamento da fome, problemas de saúde, entre outros, — e as coletâneas usadas para reforçar a ideia defendida pelo candidato.

Bruna Saad, monitora de linguagens da Descomplica, diz que o tema proposto é muito acessível por fazer parte do conhecimento de mundo de muitos participantes. Apesar disso, ela chama a atenção para o cuidado necessário na hora de interpretar o que foi pedido.

“Muitas pessoas entendem que em segurança alimentar é sinônimo de fome, mas não necessariamente. A fome é um sintoma da segurança alimentar”, alerta. Mas completa que não acredita que quem utilizar os termos como sinônimos serão penalizados na avaliação da redação.

Sobre a reaplicação do Enem 2022

Realizam o exame os candidatos que tiveram problema logístico ou estavam com alguma doença infectocontagiosa em uma das datas em que a prova regular foi aplicada, e pessoas privadas de liberdade (PPL).

Entre os puderam fazer a prova estavam os candidatos que vivem no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e foram impedidos de sair da comunidade no último dia da aplicação regular do exame devido a tiroteios e ações policiais.

Na edição regular do Enem 2022, o tema da redação foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. O assunto foi considerado “bem importante para o contexto” brasileiro, segundo professores ouvidos pelo g1 na ocasião.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 3.251 candidatos se inscreveram para a reaplicação. Também fazem a prova mais de 71 mil candidatos na versão PPL do exame, voltado para pessoas privadas de liberdade.

Temas da redação dos últimos anos

2022: “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”

2021: “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”

2020: “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”

2019: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”

2018: “Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet”

2017: “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”

Reaplicação 2016: “Caminhos para combater o racismo no Brasil”

2016: “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”

Enem PPL (para Pessoas Privadas de Liberdade):

PPL 2021: “Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil”

PPL 2020: “A falta de empatia nas relações sociais no Brasil”

PPL 2019: “Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças”

PPL 2018: “Formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil”

PPL 2017: “Consequências da busca por padrões de beleza idealizados”

PPL 2016: “Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil”

