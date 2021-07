reazione-a-catena,-appena-entra-il-concorrente-il-web-impazzisce-…

Una nuova puntata di Reazione a Catena, celebre quiz televisivo di Rai 1, è andata in onda nel pomeriggio di ieri. Le due squadre che si sono sfidate sono state i Tre Peter Pan e i Dietro le Quinte. Ad un certo punto del programma però vi è stato un particolare dettaglio che ha spiazzato tutti. I fan del quiz televisivo hanno notato qualcosa di davvero particolare e non hanno potuto fare a meno di commentarlo sui social. Ma, cos’è accaduto nello specifico?

Concorrente di Reazione a Catena cattura l’attenzione dei telespettatori

Reazione a catena – L’intesa vincente è un celebre quiz televisivo in onda su Rai 1 e condotto dall’amatissimo Marco Liorni. Il gioco consiste nella sfida tra due squadre ognuna delle quali composta da tre giocatori che hanno il compito di mettere alla prova la propria conoscenza con l’unico obiettivo di vincere l’ultimo step ovvero la reazione a catena finale e aggiudicarsi il montepremi accumulato nel corso della gara. Nella puntata estiva andata in onda nel pomeriggio di ieri a sfidarsi erano i campioni in carica ovvero i Tre Peter Pan contro i Dietro le Quinte. A vincere nella sfida finale sono stati i nuovi arrivati, i Dietro le Quinte, che sono riusciti ad aggiudicarsi ben 2.469 euro con la possibilità di tornare in trasmissione a tentare la fortuna ancora una volta proprio oggi pomeriggio. Quest’ultima squadra, ovvero i Dietro le Quinte, è composta da una donna di nome Loredana e dai due figli Chiara e Davide. Ed ecco che a catturare in particolar modo l’attenzione dei telespettatori del quiz televisivo di Rai 1 è stato proprio il figlio della donna ovvero Davide.

Il particolare notato dal pubblico

Il giovane Davide, in gara insieme alla madre e alla sorella, non è assolutamente passato inosservato e anzi vi è stato un particolare che molti telespettatori hanno notato e che non hanno potuto fare a meno di commentare sui social. Nello specifico secondo molti il concorrente di Reazione a Catena somiglia molto al noto politico italiano Matteo Salvini.

I commenti sui social

Molti sono stati i telespettatori di Reazione a Catena che hanno notato la somiglianza tra il componente della squadra Dietro le Quinte e il politico Matteo Salvini. E proprio questi stessi telespettatori non hanno perso l’occasione di commentare sui social scrivendo diversi post. “Ma è identico a Salvini“, “È lui, identico”. E ancora “Tale e quale”. Questi sono solo alcuni dei commenti presenti sul web.