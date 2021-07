reazione-a-catena,-il-concorrente-mette-marco-liorni-in-grande-imbarazzo,-gelo-in-studio

Una nuova puntata di Reazione a Catena, celebre game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, è andata in onda nel pomeriggio di ieri. Una puntata molto particolare nel corso della quale a sfidarsi sono state la squadra delle Scuffie contro la quadra dei Cocktail. Ad un certo punto però è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Uno dei concorrenti si è reso protagonista di un momento assolutamente inaspettato a seguito del quale il presentatore è intervenuto chiedendo cosa stesse accadendo.

Momenti di forte imbarazzo a Reazione a Catena – L’intesa vincente

Quella che sembrava una normale puntata di Reazione a Catena- L’intesa vincente si è improvvisamente trasformata in una puntata davvero molto sorprendente. A sfidarsi sono state la squadra delle Scuffie contro la squadra dei Cocktail e a vincere i titoli di campioni sono stati ancora una volta proprio le Scuffie. A rendersi protagonista di un momento davvero sorprendente ed inaspettato è stato invece uno dei componenti della squadra perdente ovvero quella dei Cocktail. La squadra in questione si trovava ad affrontare ‘L’intesa vincente’ ma ad un certo punto qualcosa non è andata per come previsto. La parola da indovinare era ’60 minuti’. Uno dei componenti della squadra ha iniziato l’intesa affermando “Formano un’…”. L’altro componente a questo punto avrebbe dovuto affermare “ora” per poter consentire al terzo componente della squadra di indovinare appunto la parola ’60 minuti’. Il concorrente però ha sorpreso tutti. Si è bloccato e non è riuscito a dire nulla.

Il commento del presentatore Marco Liorni

I Cocktail si sono quindi trovati ad affrontare alcuni momenti di tensione ed imbarazzo. Il concorrente che avrebbe dovuto fornire la parola chiave per poter superare l’intesa vincente si è bloccato e non ha più parlato. A quel punto è intervenuto proprio il presentatore ovvero Marco Liorni il quale, una volta scaduto il tempo, si è rivolto al concorrente affermando “Dovevi dire ora, può capitare…”. I Cocktail non hanno quindi indovinato la parola e a vincere, a questo punto, è stata quindi la squadra avversaria.

La reazione dei telespettatori su Twitter

Reazione a Catena è un game show televisivo seguito da moltissimi telespettatori rimasti tutti davvero molto sorpresi per quanto accaduto. Gli stessi telespettatori hanno subito commentato la vicenda sui social, ed in particolar modo su Twitter. “Si è emozionato..” e ancora “Ma che è successo? Si è impallato”, “Ma perché si è ammutolito?”. Questi alcuni dei commenti.