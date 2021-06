Reazione a catena Marco Liorni: dove vive quando è a Napoli e cosa fa ogni mattina

Come ogni estate, da tre anni a questa parte, Marco Liorni ha lasciato Roma per trasferirsi a Napoli. Qui, negli studi Rai, vengono registrate tutte le puntate del preserale Reazione a catena. Ancora una volta il giornalista e conduttore televisivo 55enne dovrà fare a meno di trascorrere le vacanze estive con la moglie Giovanna e le figlie Emma e Viola, che hanno rispettivamente 17 e 10 anni. Mentre Liorni è occupato con il lavoro in Campania, la sua famiglia resta infatti nella Capitale.

Ma dove vive Marco Liorni quando è a Napoli, impegnato con le registrazioni di Reazione a catena? In un bell’albergo sul golfo, con vista mozzafiato. A farlo sapere il diretto interessato in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv. Marco ha inoltre svelato cosa fa ogni mattina per tenersi in forma: alle sei indossa la tuta e percorre il lungomare, da Castel dell’Ovo a Posillipo. Tre chilometri all’andata e tre al ritorno.

Marco Liorni ha spiegato:

“Non è una vera e propria corsa perché mi sono operato al menisco e il fisiatra me lo ha proibito, ma cammino a passo veloce…”

Dopo un po’ di sano sport Marco Liorni torna in albergo e fa colazione. A tavola non manca mai una sfogliatella, di cui il conduttore di Reazione a catena va matto. Poi doccia e alle 9.30 è in studio per iniziare le registrazioni del programma di Rai Uno.

Marco Liorni ha ammesso che non è stato facile, almeno all’inizio, lavorare ad un programma come Reazione a catena. Per questo ha chiesto l’aiuto degli amici e colleghi Amadeus e Carlo Conti: li ha invitati a pranzo per ottenere suggerimenti su questo nuovo, importante, progetto.

Consigli che sono stati più che validi visto che Marco Liorni conduce ormai da tre anni Reazione a catena. Prima di Liorni hanno presentato il format: Pupo, Pino Insegno, Amadeus, Gabriele Corsi. Lo show va ormai in onda con successo dal 2007.

Oltre a condurre le puntate di Reazione a catena Marco Liorni si concederà qualche weekend di relax al mare con la famiglia. Un po’ a Napoli, un po’ sul lungomare laziale. Nessun problema con la moglie Giovanna che, come sempre, supporta e sostiene il marito. La coppia è sposata dal 2014.