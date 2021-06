Reazione a Catena, Marco Liorni in imbarazzo. La domanda della concorrente è assurda

Nel programma televisivo di Rai 1, Reazione a Catena, il presentatore Marco Liorni si è trovato in imbarazzo a causa di una domanda della concorrente, ecco cosa è successo.

Il conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni

Reazione a Catena è un programma televisivo di Rai 1, in onda ogni anno nel periodo estivo. Attualmente è condotto da Marco Liorni, presente dal 2019. Il game show va in onda nella fascia pre-serale, quindi prima del telegiornale e sostanzialmente prende il posto dell’Eredità.

La trasmissione è composta da diverse prove, la particolarità è che si gioca in squadre formate da tre persone, che possono essere tra loro parenti o semplicemente amici. Il gioco più bello è indubbiamente l’intesa vincente, in cui due dei concorrenti che compongono la squadra devono far capire al terzo la parola misteriosa.

A livello di ascolti il programma televisivo è sempre andato abbastanza bene, tenendo comunque conto del periodo. Spesso all’interno della trasmissione si creano tanti momenti divertenti come quello accaduto nella serata di ieri che ha creato una situazione piuttosto imbarazzante per il conduttore Marco Liorni.

Reazione a Catena, ecco cosa è successo nella puntata di ieri sera.

Durante il gioco in cui i concorrenti devono indovinare una parola attraverso poche lettere che gli vengono presentate, si è venuta a creare una situazione davvero molto divertente e assurda. Questo game spesso può creare delle situazioni ironiche.

La parola da indovinare era “bidonata”, una concorrente ha provato dicendo “limonata”, l’altra partecipante, invece, ha detto “serenata”. A quel punto è intervenuto il conduttore Marco Liorni che ha detto:

“Serenata, limonata… Mi viene da chiedervi, siete fidanzate voi due?”.

Sui social subito sono iniziate le battute ironiche sull’accaduto, anche perché non è solito vedere Marco Liorni scherzare in questo modo così spinto. Anche nella serata di ieri si sono confermate campionesse le Pignolette, anche se non hanno ancora vinto niente.