Rebanhão da Igreja Católica reúne fiéis durante o carnaval no Alto Tietê

Atividades começam no sábado (17) e seguem até terça-feira (21). Encontros e missas fazem parte da programação para os fiéis que buscam fugir da folia. Rebanhão reúne católicos no Alto Tietê durante o carnaval

Renovação Carismática Católica/Divulgação

A Diocese de Mogi das Cruzes preparou uma programação especial para o carnaval dos fiéis. A partir deste sábado (18), os católicos do Alto Tietê podem participar do Rebanhão, que contará com encontros e missas em diversas cidades da região.

Confira abaixo a programação em cada cidade

Arujá e Santa Isabel

Arujá irá receber os fiéis da cidade e de Santa Isabel na Paróquia Senhor Bom Jesus, localizada na Rua Rodrigues Alves, 11, Centro.

Sábado (18), Missa de abertura, às 19h30;

Domingo (19), às 8h;

Segunda-feira (20), às 19h30;

Terça-feira (21), às 9h30.

Biritiba-Mirim e Salesópolis

Aos fiéis de Biritiba-Mirim e Salesópolis, as ações estão serão realizadas na Paróquia Santa Luzia, no Jardim Yoneda, no domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21), das 17h às 22h30.

Ferraz de Vasconcelos e Poá

A Paróquia Santa Margarida D’Youville e Santa Cruz, localizada na Rua das Margaridas, 710, na Vila Santa Margarida, em Ferraz de Vasconcelos, reunirá fiéis da cidade e de Poá. Será em formato de retiro fechado, com inscrição no sábado (18), das 8h às 19h30.

Itaquaquecetuba

Na cidade de Itaquaquecetuba serão três dias de atividades, realizadas no Salão da Paróquia Jesus Divino Mestre, localizada na Rua São Roque, 215, na Vila Japão.

Domingo (19), das 14h às 19h;

Segunda-feira (20), das 14h às 19h30;

Terça-feira (21), das 14h às 18h.

Mogi das Cruzes

Em Mogi das Cruzes, as atividades serão realizadas no Instituto Dona Placidina, que fica na Rua Capitão Paulino, 90, Centro, Mogi das Cruzes.

Sábado (18), às 19h30, Missa de abertura;

Domingo (19), das 8h às 20h;

Segunda-feira (20), das 8h às 20h;

Terça-feira (21), 8h às 17h.

Suzano

Em Suzano, o rebanhão ocorre no Ginásio Paulo Portela, que fica na Rua Barão de Jaceguai, 375. Confira os dias e horários:

Domingo (19), das 9h às 21h;

Segunda-feira (20), das 19h às 21h;

Terça-feira (21), das 13h às 21h.

Vittorio Ferla