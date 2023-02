Receita e Polícia Federal apreendem cocaína escondida em carga de suco de laranja no Porto de Santos

Droga estava escondida na estrutura de um contêiner refrigerado e carregado com suco de laranja. Receita Federal encontrou e apreende 53 kg de cocaína no Porto de Santos, SP, nesta segunda-feira (6)

A Receita e a Polícia Federal encontraram e apreenderam 53 kg de cocaína no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (6). A droga estava em um contêiner refrigerado com destino à Arábia Saudita, no Oriente Médio.

Segundo apurado pelo g1, o entorpecente estava escondido em um contêiner carregado com 26 toneladas de suco de laranja congelado. Um cão de faro ajudou a encontrar a carga ilícita. O caso segue sendo investigado.

Cão de faro auxiliou nas buscas pelo entorpecente

