Receita e Polícia Federal apreendem mais de meia tonelada de cocaína em cilindros de gás no Porto de Santos

Entorpecente tinha como destino o porto da Antuérpia, na Bélgica. Cão de faro sinalizou positivamente para a presença de drogas em cilindros de gás

Receita Federal/Divulgação

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal resultou na apreensão de 565,5 kg de cocaína no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A droga estava escondida em cilindros de gás e tinha como destino o Porto da Antuérpia, na Bélgica.

Segundo a Receita Federal, a equipe teve a colaboração de servidores de outras cidades, que indicaram a carga para a inspeção após a classificarem como suspeita.

O órgão destacou que tem critérios objetivos de análise de risco e inspeção por imagens de escâner. Ainda de acordo com a Receita Federal, um cão de faro participou da ação e sinalizou positivamente para a presença de drogas.

Após a confirmação da presença de entorpecente, a PF foi acionada para realizar a apreensão e perícia no local. Um inquérito policial foi instaurado para a investigação do caso. Ninguém foi preso.

Cocaína estava escondida em cilindros de gás que deveriam estar vazios

Receita Federal/Divulgação

Receita Federal/Divulgação

