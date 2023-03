Apreensão ocorreu na tarde desta quarta-feira (8). Droga teria como destino a Holanda. Receita Federal apreende 11 quilos de cocaína no Porto de Natal

Cedida

A Receita Federal apreendeu 11 quilos de cocaína na tarde desta quarta-feira (8), no Porto de Natal. A droga estava fixada na estrutura de um navio que teria como destino o porto de Rotterdam, na Holanda.

A apreensão causou um prejuízo estimado ao narcotráfico de R$ 2 milhões, de acordo com a Receita Federal.

Essa foi a terceira apreensão de cocaína pela Receita Federal em 2023 no Porto de Natal. A última ocorreu no dia 21 de fevereiro, quando 9 quilos de drogas foram apreendidas a bordo de outro navio.

Para burlar a ação da Aduana Brasileira, os criminosos estão utilizando um método diferente das apreensões anteriores, em que as drogas foram colocadas dentro dos contêineres.

A droga apreendida nesta quarta-feira foi recolhida pela Polícia Federal, que dará prosseguimento à investigação para identificação dos responsáveis e respectiva responsabilização criminal.

Vittorio Ferla