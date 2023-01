receita-federal-apreende-65-kg-de-‘skank’-em-bagagens-de-cinco-passageiras-no-aeroporto-de-viracopos

Droga, conhecida também como ‘Supermaconha’, estava nas malas de cinco mulheres que desembarcaram de Manaus. Cães de faro auxiliaram na apreensão. Canil da Receita encontrou 65 kg de Skank em Viracopos

Divulgação/EPTV

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (3), 65 kg de “Skank”, conhecida também como “Supermaconha”, na bagagem de cinco passageiras no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). As viajantes desembarcaram em um voo procedente de Manaus, no Amazonas, e tinham São Paulo como destino final.

A apreensão foi feita com auxílio dos cães de faro da Receita. Os animais indicaram a presença do entorpecente logo após o desembarque das malas. A droga está avaliada em R$ 1 milhão, de acordo com a corporação.

As porções da “Supermaconha” e as cinco mulheres foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil no aeroporto. Entre as passageiras, estava uma adolescente de 17 anos, que será levada à Fundação Casa.

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200