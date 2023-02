Receita Federal apreende 9,3 quilos de cocaína em navio no Porto de Natal

Destino da droga seria o o Porto de Rotterdam, na Holanda. Carga estava fixada na estrutura do navio e é avaliada em cerca de R$ 2 milhões. Droga foi apreendida no Porto de Natal

Divulgação

A Receita Federal apreendeu 9,3 kg de cocaína nesta terça-feira (21) no Porto de Natal. A carga estava fixada na estrutura do navio. O destino da droga seria o Porto de Rotterdam, na Holanda.

De acordo com a Receita Federal, a cocaína apreendida estava estimada em R$ 2 milhões.

Essa é a segunda apreensão de cocaína pela Receita Federal em 2023 no Porto de Natal. A anterior havia sido em 18 janeiro, quando 11,4 quilos de drogas foram apreendidos dentro de uma bolsa em um navio.

A Receita pontuou que o método utilizado pelos criminosos dessa vez foi diferente para tentar burlar a aduana (alfândega) brasileira, já que colocaram a droga dentro do navio.

Carga apreendida

Divulgação

Em apreensões recentes, a droga estava dentro de contêineres, junto com outras mercadorias.

A droga foi recolhida pela Polícia Federal, que vai investigar o caso e buscar identificar os responsáveis.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Rienzo