Receita Federal apreende R$ 200 mil em roupas durante operação contra contrabando em loja na zona Sul de Ribeirão Preto

Estabelecimento no bairro Boulevard foi alvo de ação nesta quarta-feira (15). Proprietário vai ter que comprar entrada regular de mercadorias no país. Receita Federal apreendeu mercadorias em loja de roupas na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

A Receita Federal apreendeu, durante operação contra contrabando e descaminho nesta quarta-feira (15), aproximadamente R$ 200 mil em mercadorias em uma loja de roupas na região do bairro Boulevard, na zona Sul de Ribeirão Preto (SP).

De acordo com a Receita, as mercadorias de marcas estrangeiras estavam acondicionadas em 18 sacos lacrados. Após análise, a importação não foi comprovada como regular, segundo a equipe de repressão aduaneira do órgão.

Agora, o proprietário vai ter que apresentar documentos que comprovem a entrada regular das mercadorias no país. Caso não faça isso dentro do prazo estabelecido, os produtos poderão ser encaminhados a instituições públicas ou colocados em leilão.

Operação da Receita Federal contra contrabando ocorreu nesta quarta-feira (15) em Ribeirão Preto, SP

