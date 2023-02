Receita Federal: empresas e pessoas físicas podem renegociar dívidas em Sergipe; veja como fazer

Contribuintes sergipanos acumulam dívidas de R$ 772 milhões e têm vantagens na renegociação.

Em Sergipe, 219 empresas e 511 pessoas físicas poderão renegociar dívidas junto à Receita Federal, de acordo com a Delegacia da Receita Federal em Aracaju.

De acordo com a delegacia, o programa excepcional de regularização tributária, denominado Litígio Zero, prevê a possibilidade de renegociação de dívidas por meio da transação tributária, aplicável aos processos pendentes de julgamento nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, além daqueles considerados de pequeno valor, quer se encontrem no contencioso administrativo ou inscritos em dívida ativa da União.

O prazo para renegociação de dívidas vai até 31 de março e deverá ser realizada no portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), da Receita Federal.

