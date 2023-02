Receita Federal encontra cocaína em contêineres refrigerados com frango no Porto de Santos, SP

Contêineres tinham como destino a África do Sul. Receita Federal encontra cocaína em contêineres refrigerados com frango no Porto de Santos

A Receita Federal encontrou 68 kg de cocaína dentro de três contêineres refrigerados que estavam no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Os contêineres continham frango congelado e tinham como destino a África do Sul.

De acordo com a Receita Federal, nesta sexta-feira (24), equipes da Alfândega de Santos realizaram a fiscalização e a conferência de contêineres embarcados em um navio atracado no complexo santista.

A equipe localizou três contêineres contaminados com tabletes de cocaína. A droga estava escondida na estrutura do contêiner, na área reservada aos componentes utilizados na refrigeração da unidade de carga. Os três contêineres continham carne de frango congelada.

Após a confirmação da contaminação, a Polícia Federal foi acionada para os procedimentos e para realizar a perícia no local dos fatos, a fim de subsidiar a investigação a ser conduzida em inquérito policial. A Receita Federal não informou se alguém foi preso.

