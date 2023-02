Programa deste domingo (19) traz uma receita deliciosa e muito fácil de fazer. Receita Nosso Campo: aprenda a fazer galinhada

O Nosso Campo deste domingo (19) ensina a preparar uma boa galinhada. Saiba como fazer:

Veja a reportagem exibida no programa em 19/02/2023:

Receita Nosso Campo: aprenda a fazer galinhada

Ingredientes:

Marinada

1 galinha caipira;

1 litro de vinho branco;

1 buquê de tomilho;

Sal a gosto;

100 ml de suco de limão cravo.

Galinhada

100 g de bacon picado em cubinhos;

200 g de cebola roxa picada;

2 colheres de alho socado;

400 g de tomates bem maduros picados;

200 g de cebola picada;

50 g de pimentão vermelho picado;

50 g de pimenta cambuci picada;

50 g de pimentão amarelo picado;

Banha de porco;

2 litros de caldo de galinha natural;

Sal a gosto;

Salsinha e cebolinha a gosto;

400 g de arroz cozido para finalizar.

Modo de preparo:

Tempere a galinha com os ingredientes da marinada e reserve por 24 horas;

Após esse tempo, separe o caldo;

Em uma panela coloque para fritar o bacon;

Adicione as cebolas para suar, assim como o alho, a pimenta e os pimentões;

Em seguida, entre com a galinha para dourar;

Coloque os tomates para refogar e vá adicionando o caldo de galinha e a marinada até ficar macia;

Puxe na panela o arroz já cozido à galinhada.

Decore com salsinha e cebolinha.

