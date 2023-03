Programa deste domingo (5) traz uma receita deliciosa e muito fácil de fazer. Receita Nosso Campo: aprenda a fazer um bolo de abobrinha com ricota e bacon

O Nosso Campo deste domingo (5) ensina a preparar um bolo de abobrinha com ricota e bacon. Saiba como fazer:

Veja a reportagem exibida no programa em 05/03/2023:

Ingredientes:

3 abobrinhas médias em cubos;

½ cebola picada;

Cheiro verde a gosto;

100 gramas de bacon em cubos e frito;

3 ovos;

150 ml de leite;

100 ml de óleo;

10 gramas de sal;

1 xícara e ¼ de farinha de trigo ou 9 colheres de sopa cheia;

1 colher de sopa de fermento químico;

150 gramas de ricota esfarelada e temperada com cheiro verde e sal;

80 gramas de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo:

Comece cortando as abobrinhas em cubos e a cebola;

Em uma panela, doure a cebola, acrescente a abobrinha e tempere a gosto com cheiro verde;

À parte, bata os ovos com o leite e óleo;

Adicione a farinha de trigo e os queijos;

Coloque o fermento, em seguida acrescente a abobrinha e o bacon;

Despeje a massa em uma forma untada;

Em um forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos, deixe assar por cerca de 45 minutos;

Para finalizar, desenforme e serva quente ou frio.

