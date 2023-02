Programa deste domingo (5) traz uma receita deliciosa e muito fácil de fazer. Receita Nosso Campo: aprenda a fazer um bolo de café com doce de leite

O Nosso Campo deste domingo (5) ensina a preparar um bolo de café com doce de leite. Saiba como fazer:

Veja a reportagem exibida no programa em 05/02/2023:

Ingredientes:

260 g de açúcar;

10 ovos;

200 g de farinha de trigo;

3 colheres de café solúvel;

Doce de leite.

Modo de preparo:

Bata o açúcar e os ovos na batedeira até ficar volumoso;

Em seguida, peneire a farinha de trigo e o café solúvel, e misture tudo levemente;

Coloque a massa em uma forma untada e leve ao fogo pré-aquecido a 180 graus;

Quando estiver pronto, recheie e decore com doce de leite.

