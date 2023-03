Programa deste domingo (26) traz uma receita deliciosa e muito fácil de fazer. Receita Nosso Campo: aprenda a fazer um delicioso bolo de tomate

O Nosso Campo deste domingo (26) ensina a preparar um bolo de tomate. Saiba como fazer:

Ingredientes:

4 tomates picados;

1 cebola picada;

Sal e pimenta do reino a gosto;

Cheiro verde picado;

1 xícara (chá) de óleo de soja;

1 de xícara (chá) de leite;

1 xícara (chá) de queijo ralado;

3 ovos;

Azeitonas picadas;

3 xícaras (chá) de farinha de trigo;

2 colheres de fermento em pó (sopa);

Modo de preparo

Em um recipiente misture todos os ingredientes;

Em uma forma untada e enfarinhada despeje a mistura;

Coloque para assar no por 30 a 40 minutos em fogo médio.

