Receita Nosso Campo: aprenda a fazer um nhoque de assadeira

O Nosso Campo deste domingo (26) ensina a preparar um nhoque de assadeira. Saiba como fazer:

Veja a reportagem exibida no programa em 26/02/2023:

Receita Nosso Campo: aprenda a fazer um nhoque de assadeira

Ingredientes:

Massa

1kg de batata cozida sem casca;

2 colheres de maionese;

2 colheres de creme de leite;

2 gemas;

½ xícara de farinha de trigo;

Sal a gosto;

Temperos a gosto.

Recheio

600g de peito de frango desfiado e temperado;

500gr de muçarela ralada;

20gr de cheiro verde, salsa e cebolinha;

30gr de azeitona picada;

200gr de tomate cereja cortada;

200gr tomates pelados;

1 cebola média roxa picada;

400gr de requeijão;

Chimichurri a gosto;

2 colheres de azeite.

Modo de preparo:

Massa

Cozinhe as batatas com temperos a gosto;

Depois de cozida, amasse e junte com a maionese, o creme de leite, as gemas e a farinha, até obter uma massa de nhoque mole;

Se não ficar mole pode acrescentar mais maionese. Reserve.

Montagem

No fundo de uma forma coloque o tomate pelado, e tempere com azeite e chimichurri Adicione metade da massa de nhoque por cima, e vá fazendo camadas com o frango, requeijão, muçarela, o restante da massa, mais requeijão e muçarela;

Para finalizar, decore com tomate cereja, cebola, cheiro verde, salsa, cebolinha e azeitona.

Regue com azeite e leve para assar de 20 a 30 minutos a 180 graus.

