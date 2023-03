Programa deste domingo (12) traz uma receita deliciosa e muito fácil de fazer. Receita Nosso Campo: aprenda a fazer um pão de ervas

TV TEM/Reprodução

O Nosso Campo deste domingo (12) ensina a preparar um pão de ervas. Saiba como fazer:

Veja a reportagem exibida no programa em 12/03/2023:

Receita Nosso Campo: aprenda a fazer um pão de ervas

Ingredientes:

1 tablete de fermento biológico ou 1 colher (sopa) do fermento biológico seco;

2 colheres (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de leite desnatado morno;

4 colheres (sopa) de óleo ou azeite;

1 copo de iogurte natural desnatado;

1 colher de (sopa) de orégano;

1 colher (sopa) rasa de sal;

1 xícara meia (chá) de farinha de trigo integral;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

Queijo ralado e sementes de gergelim para polvilhar;

Farinha de rosca para polvilhar a forma.

Modo de preparo:

Primeiro, misture o fermento, o açúcar e o leite. Deixe descansar por 5 minutos;

Acrescente os demais ingredientes, mexendo com uma colher;

Coloque a massa em fôrma para pão, untada e polvilhada com farinha de rosca;

Deixe crescer até dobrar o volume (aproximadamente 1 hora);

Salpique a semente de gergelim e o queijo ralado;

Leve ao forno preaquecido à temperatura de 180ºC por 25 a 30 minutos.

Vittorio Ferla