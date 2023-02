Programa deste domingo (12) traz uma receita deliciosa e muito fácil de fazer. Receita Nosso Campo: aprenda a fazer uma deliciosa tilápia gratinada

TV TEM/Reprodução

O Nosso Campo deste domingo (12) ensina a preparar uma tilápia gratinada. Saiba como fazer:

Ingredientes:

500 g de filé de tilápia;

Azeite e sal a gosto;

1 dente alho picado;

1 cebola picada;

250 g de tomate cereja;

150 ml de vinho branco seco;

Salsão, manjericão e salsa a gosto;

2 copos de requeijão;

200 g de muçarela.

Veja a reportagem exibida no programa em 12/02/2023:

Receita Nosso Campo: aprenda a fazer uma deliciosa tilápia gratinada

Modo de preparo:

Salgue as tilápias e leve para a frigideira;

Sele as tilápias dos dois lados e reserve;

Na mesma frigideira, coloque o alho e a cebola;

Em seguida, coloque os tomates, o vinho e, por último, as ervas;

Abaixe o fogo para reduzir.

Montagem

Em um refratário, coloque as tilápias, os tomates feitos na frigideira e o requeijão;

Cubra com muçarela e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 20 minutos ou até gratinar.

VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo

Acesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociais

Ufficio Stampa