Receita Nosso Campo: aprenda a fazer uma deliciosa torta ratatouille

O Nosso Campo deste domingo (2) ensina a preparar uma torta ratatouille. Saiba como fazer:

Veja a reportagem exibida no programa em 02/04/2023:

Ingredientes

Massa:

1 e ⅕ xícara de farinha de trigo;

100 gramas de manteiga sem sal;

1 ovo;

1 pitada de sal.

Recheio:

1 e ⅕ de tomate cereja picado;

1 abobrinha grande picada;

⅕ pimentão vermelho e ⅕ pimentão amarelo, tudo picado;

1 berinjela picada;

1 talo de alho poró picado;

1 cebola pequena picada;

Sal, pimenta do reino a gosto;

Uma pitada de cominho;

Alecrim.

Modo de preparo

Em uma tigela misture a farinha de trigo e o sal, depois acrescente a manteiga em temperatura ambiente. Mexa até ficar no ponto de farinha;

Em seguida acrescente o ovo e misture para dar liga até a massa ficar lisa;

Deixe em formato de bola e enrole no papel filme. Leva para a geladeira por pelo menos 1 hora;

Em uma panela, coloque um pouco de azeite e refogue a cebola. Depois acrescente o alho poró, a abobrinha, a berinjela, os pimentões, sal, cominho e pimenta. Espere cozinhar um pouquinho e acrescente os tomates;

Em seguida abra a massa e a coloque em uma forma, deixando uma borda. Acrescente o recheio;

Para finalizar, adicione por cima um pouco de alecrim e tomates para decorar;

Leve ao forno 180ºc, por 30 minutos.

