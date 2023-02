Recém-nascido engasgado é salvo por policiais após mãe pedir ajuda em posto de gasolina no Sul de RR

Policiais estavam abastecendo a viatura em um posto de gasolina na BR-174, quando a mãe do bebê pediu ajuda. Criança foi levada para a maternidade em Boa Vista, onde recebeu atendimento especializado. Bebê foi levado para a Maternidade Nossa Senhora de Nazareth em Roraima

Alexandro Pereira/Rede Amazônica

Um bebê, de sete dias de vida, foi reanimado por policiais militares, na manhã dessa terça-feira (14), em Mucajaí, ao sul de Roraima. Os policiais estavam abastecendo a viatura em um posto de gasolina na BR-174, quando a mãe do bebê pediu ajuda.

A mãe abordou os policias “desesperada”, segundo a Polícia Militar, pois o recém-nascido estava engasgado e sem respirar há alguns minutos.

Um dos PMs realizou a Manobra de Heimlich, quando a vítima é colocada de bruços e recebe tapas nas costas, e conseguiu reanimar e desobstruir parcialmente as vias áreas e pulmões do bebê.

Com a melhora momentânea, os policiais levaram a mãe e o bebê para o Pronto Socorro de Mucajaí, e depois foram levados para a maternidade de Boa Vista para atendimento especializado.

Como salvar um bebe de engasgamento Manobra de Heimlich

Corpo de Bombeiros/Divulgação

