recensione-asus-zenfone-8,-potente-e-tascabile

L’azienda di Taiwan ha deciso di puntare su un dispositivo compatto ma senza sacrificare le prestazioni, un’alternativa interessante ai big phone

Bisogna usarlo per un po’ di tempo, lasciare che questo Asus Zenfone 8 entri nelle dinamiche quotidiane, nella vita di tutti i giorni per poterlo capire e apprezzare davvero. La verità è che bisogna riabituarsi a telefoni di dimensioni “normali”, perché i dispositivi extra-large ormai in circolazione sono davvero enormi. Il nuovo smartphone dell’azienda taiwanese invece si gestisce con una mano e sta comodamente nella tasca dei pantaloni o nelle borsette mignon, aspetto tutt’altro che secondario con l’arrivo della bella stagione visto che giacche e cappotti sono tornati negli armadi.

Piccolo e potente l’Asus Zenfone 8 punta proprio a offrire il meglio della tecnologia oggi disponibile sul mercato ma infilando ogni attributo in un form factor decisamente compatto, con un display che si ferma a 5,9 pollici, poco meno di 15 centimetri di altezza. Nel mondo Android un campione assoluto, che trova analogie solo con l’iPhone 12. L’unico aspetto non del tutto convincente è il design. Il difetto è solo il fatto di essere piuttosto convenzionale, un dejà vu che non emoziona ma analogamente che non disturba. Le cornici del display sono un po’ troppo marcate e il blocco delle fotocamere posteriore risulta anonimo. Nulla da eccepire invece sull’assemblaggio: solido e senza imperfezioni.

Ottimo il grip, merito ovviamente delle dimensioni ma anche del retro curvo in 3D con una nuova finitura in vetro satinato che non lo fa scivolare dalle mani. Eccellente anche il display è un Amoled Samsung FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ma soprattutto con una visualizzazione fedele e vivida dei colori (Delta-E <1), anche sotto la luce diretta del sole. È protetto da un vetro Gorilla Glass Victus di ultima generazione.

Telefono piccolo significa dover sacrificare qualcosa e inevitabilmente è il reparto imaging a soffrire di più: le fotocamere posteriori sono solo due. La sensazione è quella di una povertà di opzioni, soprattutto rispetto ad altri modelli presenti sul mercato, ma all’atto pratico le rinunce sono poche. L’utente ha infatti a diposizione quello che serve per portarsi a casa tutti gli scatti e i video che servono per i social e qualcosina in più.

Dal punto di vista tecnico stiamo parlando di una camera principale con sensore Sony IMX686 da 64 MP, autofocus dual-pixel, stabilizzazione ottica dell’immagine, luminosità f/1.8, capace quindi di esprimersi bene in tutte le situazioni e senza temere per nulla gli scatti in notturna. La seconda lente ultra grandangolare usa invece un sensore Sony IMX363 da 12 MP, f/2.2, con funzioni macro fino a 4 centimetri di distanza.

Entrambe le camere registrano in 8K, ma più significatamene supportano i video in 4K a 60p. Lo zoom ottico si ferma a un modesto 2X. Frontalmente Asus ha montato una camera Sony IMX663 punch-hole da 12 MP, che lavora piuttosto bene anche in modalità video. Punto di forza dell’Asus Zenfone 8 è ovviamente il processore Snapdragon 888 che non ha bisogno di presentazioni essendo il chip di riferimento del mercato, ma grazie agli 8/16 GB di ram e soprattutto all’ottimizzazione software dell’azienda asiatica, il telefono si è dimostrato un fulmine, sia nei compiti semplici, sia nelle prove più impegnative con videogiochi robusti.

Proprio il sistema operativo ZenUI 8 rappresenta un altro pregio di questo telefono. Gli smanettoni si potranno divertire nell’accedere alle tante opzioni che permettono di personalizzare il telefono secondo i propri gusti. Per esempio basta il doppio click sul tasto di servizio laterale per accedere alla fotocamera anche da telefono spento. Si può anche attivare l’assistente vocale con la pressione prolungata del tasto.

Tante le opzioni a disposizione anche per il controllo della batteria come l’impostazione del limite di ricarica, la programmazione di ricarica agli orari indicati, la possibilità di selezionare la carica lenta. Elementi certamente utili ma rimane il fatto che 4000 mAh di capienza sono un po’ “giusti”, cioè si arriva tranquillamente a fine giornata ma non si hanno molti spazi di manovra.

Bene però la ricarica veloce a 30W con alimentatore in confezione anche se non c’è la ricarica wireless. Tra gli aspetti che ci sono piaciuti meritano una menzione: la qualità degli speaker, la presenza della radio FM, la spia Led delle notifiche, il jack audio, la possibilità di registrare le chiamate. Infine, aspetto tutt’altro che secondario, il telefono è certificato IP68, dunque impermeabile.

In conclusione l’Asus Zenfone 8 ha il merito di offrire prestazioni da top di gamma in un formato pratico e compatto, comodo da usare e trasportare. Non brilla nel design e il reparto foto/video non è ai vertici di categoria, ma svolge tutti i compiti a pieni voti merito anche del processore 888 e di un ottimo software. L’asset in più è il prezzo, si parte da 699 euro per la versione 8/128 GB, si sale a 749 euro per la configurazione 8/256 GB, e si arriva a 819 euro per il 16/256 GB.

Voto: 8

Wired: compatto e leggero, veloce, certificato IP68

Tired: design anonimo, non c’è uno zoom ottico spinto, mancano la ricarica wireless e la memoria espandibile