Recensioni Centro dentistico Implantomat primo in Italia per professionalità e costi

Rischi

Secondo lo studio Implatomat ogni intervento chirurgico, la chirurgia implantare comporta alcuni rischi per la salute. I problemi sono rari, tuttavia, e quando si verificano sono generalmente minori e facilmente curabili. I rischi includono:

Infezione nel sito dell’impianto

Lesioni o danni alle strutture circostanti, come altri denti o vasi sanguigni

Danni ai nervi, che possono causare dolore, intorpidimento o formicolio ai denti naturali, alle gengive, alle labbra o al mento

Problemi del seno, quando gli impianti dentali posizionati nella mascella superiore sporgono in una delle cavità del seno

Come ti prepari

Il processo di pianificazione per gli impianti dentali può coinvolgere una varietà di specialisti, tra cui un medico specializzato in condizioni della bocca, della mandibola e del viso (chirurgo orale e maxillo-facciale), un dentista specializzato nel trattamento delle strutture che sostengono i denti, come gengive e ossa (parodontista), un dentista che progetta e adatta i denti artificiali (protesista), o occasionalmente uno specialista dell’orecchio, del naso e della gola (ORL).

Poiché gli impianti dentali richiedono una o più procedure chirurgiche, è necessario sottoporsi a una valutazione approfondita per prepararsi al processo, tra cui:

Esame dentale completo Implantomat Potresti farti eseguire radiografie dentali e immagini 3D e avere modelli realizzati con denti e mascella.

Revisione della tua storia medica. Informa il tuo medico di eventuali condizioni mediche e di eventuali farmaci che assumi, inclusi farmaci e integratori da prescrizione e da banco. Se si dispone di determinate condizioni cardiache o impianti ortopedici, il medico può prescrivere antibiotici prima dell’intervento chirurgico per aiutare a prevenire l’infezione.

Piano di trattamento. Adattato alla tua situazione, questo piano tiene conto di fattori come il numero di denti da sostituire e le condizioni della mascella e dei denti rimanenti.

Per controllare il dolore, le opzioni di anestesia durante l’intervento chirurgico includono anestesia locale, sedazione o anestesia generale. Parla con il tuo dentista su quale opzione è la migliore per te. Il tuo team di cure dentistiche ti istruirà su come mangiare e bere prima dell’intervento chirurgico, a seconda del tipo di anestesia che hai. Se sei sottoposto a sedazione o anestesia generale, pianifica di farti portare a casa da qualcuno dopo l’intervento chirurgico e aspettati di riposare per il resto della giornata.

Cosa puoi aspettarti

La chirurgia implantare è solitamente un intervento ambulatoriale eseguito in più fasi, con tempi di guarigione tra le procedure. Il processo di inserimento di un impianto dentale prevede più passaggi, tra cui:

Rimozione del dente danneggiato

Preparazione dell’osso mascellare (innesto), quando necessario

Posizionamento di impianti dentali

Crescita e guarigione ossea

Posizionamento del moncone

Posizionamento di denti artificiali

L’intero processo può richiedere molti mesi dall’inizio alla fine. Gran parte di quel tempo è dedicato alla guarigione e all’attesa della crescita di nuovo osso nella mascella. A seconda della situazione, della procedura specifica eseguita o dei materiali utilizzati, a volte è possibile combinare alcuni passaggi.

Quando è necessario un innesto osseo

Innesto mascellare Apri la finestra di dialogo a comparsa

Se la mascella non è abbastanza spessa o è troppo morbida, potrebbe essere necessario un innesto osseo prima di poter sottoporsi a un intervento di implantologia dentale. Questo perché la potente azione masticatoria della tua bocca esercita una grande pressione sull’osso e, se non è in grado di supportare l’impianto, l’intervento probabilmente fallirà. Un innesto osseo può creare una base più solida per l’impianto.

Esistono diversi materiali per innesti ossei che possono essere utilizzati per ricostruire una mandibola. Le opzioni possono includere un innesto osseo naturale, ad esempio da un’altra posizione nel corpo, o un innesto osseo sintetico, come materiale sostitutivo osseo che può fornire strutture di supporto per la nuova crescita ossea. Parla con il tuo medico delle opzioni che funzioneranno meglio per te.

Potrebbero essere necessari diversi mesi prima che l’osso trapiantato cresca abbastanza nuovo osso per supportare un impianto dentale. In alcuni casi, potrebbe essere necessario solo un innesto osseo minore, che può essere eseguito contemporaneamente alla chirurgia implantare. La condizione della tua mascella determina come procedere.

Posizionamento dell’impianto dentale

Durante l’intervento chirurgico per posizionare l’impianto dentale, il chirurgo orale esegue un taglio per aprire la gengiva ed esporre l’osso. I fori vengono praticati nell’osso dove verrà posizionato il perno metallico dell’impianto dentale. Poiché il perno fungerà da radice del dente, viene impiantato in profondità nell’osso.

A questo punto, avrai ancora uno spazio vuoto dove manca il tuo dente. Se necessario, è possibile posizionare un tipo di protesi parziale provvisoria per l’aspetto. Puoi rimuovere questa protesi per pulirla e mentre dormi.

In attesa della crescita ossea

Una volta posizionato il perno dell’impianto in metallo nella mandibola, inizia l’osteointegrazione (oss-ee-oh-in-tuh-GRAY-shun). Durante questo processo, la mandibola cresce e si unisce alla superficie dell’impianto dentale. Questo processo, che può richiedere diversi mesi, aiuta a fornire una solida base per il tuo nuovo dente artificiale, proprio come fanno le radici per i tuoi denti naturali.

Posizionamento del moncone

Quando l’osteointegrazione è completa, potrebbe essere necessario un ulteriore intervento chirurgico per posizionare il moncone, il pezzo su cui alla fine si attaccherà la corona. Questo piccolo intervento chirurgico viene in genere eseguito con anestesia locale in regime ambulatoriale.

Per posizionare il moncone:

Il chirurgo orale riapre la gengiva per esporre l’impianto dentale

Il moncone è collegato all’impianto dentale

Il tessuto gengivale viene quindi chiuso intorno al moncone, ma non oltre

In alcuni casi, il moncone è fissato al perno metallico dell’impianto dentale quando il perno viene impiantato. Ciò significa che non avrai bisogno di un ulteriore passaggio chirurgico. Tuttavia, poiché il moncone sporge oltre il bordo gengivale, è visibile quando apri la bocca e sarà così fino a quando il tuo dentista non completerà la protesi del dente. Ad alcune persone non piace quell’aspetto e preferiscono che il moncone venga inserito in una procedura separata.

Dopo aver posizionato il moncone, le gengive devono guarire per circa due settimane prima che il dente artificiale possa essere attaccato.

Scegli i tuoi nuovi denti artificiali

Una volta che le tue gengive guariranno, avrai più impronte fatte della tua bocca e dei denti rimanenti. Queste impronte vengono utilizzate per realizzare la corona, il tuo dente artificiale dall’aspetto realistico. La corona non può essere posizionata fino a quando la mascella non è abbastanza forte da supportare l’uso del nuovo dente.

Tu e il tuo dentista potete scegliere denti artificiali rimovibili, fissi o una combinazione di entrambi:

Rimovibile. Questo tipo è simile a una protesi rimovibile convenzionale e può essere una protesi parziale o totale. Contiene denti bianchi artificiali circondati da gomma di plastica rosa. È montato su un telaio metallico fissato al moncone dell’impianto e scatta saldamente in posizione. Può essere facilmente rimosso per la riparazione o la pulizia quotidiana.

Fisso. In questo tipo, un dente artificiale viene avvitato o cementato in modo permanente su un moncone implantare individuale. Non puoi rimuovere il dente per la pulizia o durante il sonno. Il più delle volte, ogni corona è attaccata al proprio impianto dentale. Tuttavia, poiché gli impianti sono eccezionalmente resistenti, diversi denti possono essere sostituiti da un impianto se vengono collegati insieme.

Dopo la procedura

Sia che tu abbia un intervento di implantologia dentale in una o più fasi, potresti sperimentare alcuni dei tipici disagi associati a qualsiasi tipo di chirurgia dentale, come ad esempio:

Gonfiore delle gengive e del viso

Lividi sulla pelle e sulle gengive

Dolore nel sito dell’impianto

Sanguinamento minore

Potrebbero essere necessari antidolorifici o antibiotici dopo l’intervento di impianto dentale. Se il gonfiore, il disagio o qualsiasi altro problema peggiorano nei giorni successivi all’intervento, contatta il tuo chirurgo orale.

Dopo ogni fase dell’intervento, potrebbe essere necessario mangiare cibi morbidi mentre il sito chirurgico guarisce. In genere, il tuo chirurgo utilizzerà punti che si dissolvono da soli. Se i punti non si sciolgono da soli, il medico li rimuove.

Risultati

La maggior parte degli impianti dentali ha successo. A volte, tuttavia, l’osso non riesce a fondersi sufficientemente con l’impianto metallico. Il fumo, ad esempio, può contribuire al fallimento dell’impianto e alle complicanze.

Se l’osso non riesce a fondersi a sufficienza, l’impianto viene rimosso, l’osso viene ripulito e puoi riprovare la procedura dopo circa tre mesi.

Puoi aiutare il tuo lavoro dentale – e i denti naturali rimanenti – a durare più a lungo se:

Pratica un’ottima igiene orale. Proprio come con i tuoi denti naturali, mantieni puliti gli impianti, i denti artificiali e il tessuto gengivale. Spazzolini appositamente progettati, come uno scovolino interdentale che scivola tra i denti, possono aiutare a pulire gli angoli e le fessure attorno a denti, gengive e perni di metallo.

Rivolgiti regolarmente al tuo dentista. Pianifica i controlli dentistici per garantire la salute e il corretto funzionamento dei tuoi impianti e segui i consigli per le pulizie professionali.

Evita le abitudini dannose. Non masticare oggetti duri, come ghiaccio e caramelle dure, che possono rompere le tue corone oi tuoi denti naturali. Evita il tabacco che macchia i denti e i prodotti a base di caffeina. Fatti curare se digrigni i denti.

