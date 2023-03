Reciclagem animal: do frigorífico à fábrica de ração

Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne Bilhões de animais são abatidos a cada ano no Brasil, e de acordo com a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o país ocupa o segundo lugar no mundo com um total de 7,4 milhões de toneladas de carne exportada nos últimos 2 anos, respondendo por 13% do total das exportações globais naquele ano. Vale ressaltar que do total de animais abatidos e processados, em média 35% do peso do animal representa a quantidade de matérias-primas não processadas para consumo humano. Estes materiais são recolhidos em frigoríficos e são processados e se transformam em novos produtos.

A divisão de reciclagem de derivados de animais processa e converte 100% dos materiais coletados em farinha de origem animal, gordura, gelatina e outros derivados do sangue para uso em indústrias de ração animal. Desta forma, nenhum material é despejado aleatoriamente no meio ambiente, evitando assim a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos, bem como a poluição do ar e ainda a proliferação de pragas e agentes patogênicos.

Os principais produtos gerados a partir das fábricas de subprodutos são:

Farinha de carne e farinha de ossos bovinos;

Farinha de sangue bovino;

Sebo bovino;

Farinha de vísceras de aves;

Farinha de sangue de aves.

Esses produtos contêm aminoácidos essenciais, e aumentam a palatabilidade das rações por serem ricos em minerais como o fósforo e o cálcio, além de garantir segurança, proveniente da isenção de fatores alergênicos ou antinutricionais.

Ricas em proteínas e gorduras, com um amplo perfil de aminoácidos, as farinhas de vísceras têm alta disponibilidade de minerais com elevada disponibilidade de cálcio e fósforo. Além disso, proporcionam melhorias no odor, sabor e textura das dietas, deixando-as mais palatáveis aos animais, por isso, são largamente utilizadas na alimentação de animais não ruminantes como pets, aves, suínos, peixes e camarões.

A farinha de carne e ossos (FCO) é produzida a partir do principal subproduto da indústria animal e dos abatedouros: a carcaça dos animais. Ela representa uma fonte protéica muito grande, possuindo um teor de proteína bruta entre 35% e 55%, além também ser uma relevante fonte de minerais como cálcio e fósforo. Como exemplo, esse tipo de alimento é extremamente relevante para a avicultura pois representa uma maneira de baratear os custos da produção. Simultaneamente a isso, traz os benefícios apresentados anteriormente no que se refere a fontes de proteína, cálcio e fósforo.

Gratt Indústria e Tecnologia Ambiental

Para auxiliar as indústrias neste processo, a Gratt Indústria e Tecnologia Ambiental conta com equipamentos essenciais na produção das farinhas de origem animal, como o decanter centrífugo, que realiza a separação entre sólidos e líquidos, o que permite a recuperação de óleos e graxas, e a desidratação da chamada torta, que é a base das farinhas de origem animal.

Assim como o decanter centrífugo, a Gratt disponibiliza em seu portfólio, equipamentos coaguladores de sangue, responsável pelo preparo da matéria prima que será triada no decanter centrífugo, bem como os secadores a vapor que irão realizar a secagem das tortas provenientes do decanter.

Além desses equipamentos essenciais, ofertamos uma linha de periféricos complementares como os lavadores de gases, roscas transportadoras, tanques de coleta, bombas, filtro manga, moinhos, empacotadores e filtro prensa.

Acesse o site da Gratt e saiba mais.

Leia também

Confira as principais tendências sustentáveis para o futuro

Primeira edição do “Hospital São José na Praça” de 2023 será realizada nesta quinta-feira

Evitar leite e trigo na alimentação pode diminuir sintomas de problemas intestinais

Vito Califano