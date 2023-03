Reclutamento e vincoli di mobilità, Pittoni (Lega): “Vogliamo ridiscutere impegni con UE presi dal Governo precedente”

“Per essere chiari: 1) Non banno chi è educato; 2) Per l’istruzione stiamo cercando di convincere Bruxelles a lasciarci margine di manovra su una serie di impegni non condivisi (non c’è solo il vincolo di mobilità) presi dal Governo precedente, legati ai fondi del PNRR. Attendiamo risposte; 3) Vincolo quinquennale e stop all’assegnazione provvisoria sono stati voluti e votati da M5s e Pd”.

Vittorio Rienzo