RECmedia, una partnership con Radio Esercito in occasione di Sanremo 2022

Il 5 febbraio 2004 nasceva RECmedia comunicazione e promozione, agenzia creata da Filippo Broglia, che da 18 anni si occupa di promozione radiofonica tv e stampa e che nei giorni del Festival di Sanremo 2022 sarà a fianco di RADIO ESERCITO la radio ufficiale dell’ Esercito Italiano, per la comunicazione, a CASA SANREMO.

Nel corso di questi anni si è occupata tra gli altri, e in ordine sparso, della promozione di Mango, Amedeo Minghi, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli, Mario Venuti, Loredana Bertè, Ivana Spagna, Luisa Corna, Marcella Bella, Fausto Leali, Massimo Di Cataldo, Luca Rustici, Audio 2, Alberto Fortis, Orietta Berti, Carlo Marrale, Mariella Nava, Grazie Di Michele, Rossana Casale, Franco Micalizzi, Vittorio De Scalzi, Mario Castelnuovo, Rockets, Loredana Errore, Gigi D’Alessio, Clementino, Marcello Pieri, Fernando Alba, Pia Tuccitto, Silvia Salemi, Antonio Marino, Luca Dirisio, Massimo Germini, Antonella Bucci, Pquadro, Gatto Panceri, Righeira, La Bionda, Paolo Vallesi, Aida Cooper, Roberta Bonanno, Fabrizio Nitti, Cecilia Gayle, Gazebo, Haiducii, Al Bano, Jonathan Cilia Faro, Marc Martel, Leonardo Monteiro, Marco Albani, Leo Meconi, Erminio Sinni, Dario Baldan Bembo, Genise, Silvia Mezzanotte, Viola Valentino, Jalisse, Luigi Grechi De Gregori, Daniele Babbini, Paolo Agosta e molti altri ancora. Ha curato la comunicazione e promozione in Italia per Prince e attualmente si occupa anche della comunicazione di Storie di Musica il format di Alberto Salerno e ha aperto una divisione che si occupa di promozione editoriale.

«Sono tanti anni che lavoro con la musica, ricordo quando da piccolo infilavo i 45 giri nel mangiadischi arancione che mi aveva regalato Papà che amava la musica come del resto la amava mia Mamma – racconta Filippo Broglia – devo a loro e a una delle mie sorelle questa passione. Nel tempo, lavorando in diverse realtà, sino ad arrivare a ricoprire la carica di Direttore Generale di Radio Italia Solo Musica Italiana fino al giugno del 2001, ho conosciuto in pratica tutti gli Artisti Italiani e ancora oggi molti ricordano con me quei fantastici anni in cui era rinata la musica italiana. Molti mi chiedono come mai non ho più fatto radio. Beh credo nell’amore assoluto e nel mio cuore il posto è occupato da Radio Italia, dove grazie a Mario Volanti suo fondatore e attuale Presidente, e la vicinanza al compianto Franco Nisi ho potuto esprimere le mie capacità. Oggi la mia struttura è considerata una delle prime in Italia ad occuparsi di promozione discografica e io sono fiero del mio lavoro e di quello delle persone che collaborano con me.»

RECmedia comunicazione e promozione è un’ agenzia che opera da diversi anni nel mondo dell’entertainment fondata da Filippo Broglia, per 16 anni Direttore Generale di Radio Italia Solo Musica Italiana, che dal giugno del 2001 ha iniziato ad occuparsi dei primi cataloghi digitali per conto di alcune aziende internazionali per poi collaborare con le maggiori agenzie di promozione italiane.

RECmedia nata nel 2004 oggi rappresenta una delle agenzie più quotate per la comunicazione e la promozione e ha al suo attivo collaborazioni con produttori e case discografiche, tra cui Warner Music Italy, Universal Music Italia, Sugar Music, Sony Music Italy, NIC United, Nar International, Azzurra Music, Soundroots, Maqueta Records e INCISI Records.

