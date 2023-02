Reconheça os primeiros sinais da menopausa precoce

Descubra quais são os sintomas que a mulher precisa saber e que indicam a ocorrência de mudanças em seu ciclo menstrual Sabendo que mais hora ou menos hora, ela vai chegar, muitas mulheres já se preparam para viver a menopausa, uma fase de mudanças hormonais que provocam impactos tanto físicos quanto psicológicos. Contudo, para algumas mulheres, os sintomas começam antes do esperado, caracterizando uma menopausa precoce.

Ela acontece em decorrência da suspensão da função ovariana, ou seja, quando os ovários param de produzir os hormônios estrogênio e progesterona (responsáveis pelo ciclo menstrual), antes da mulher atingir os 45 anos. Com isso, existe a perda da capacidade reprodutiva.

Os motivos para essa “insuficiência ovariana prematura”, como é chamada pela comunidade científica, podem ser desde uma predisposição genética até ações “artificiais”, decorrentes de cirurgias ou doenças, como a endometriose.

“Nesse caso, o organismo passa pelo hipo-estrogenismo, uma diminuição do estrogênio, que acaba sendo mais frequente e intenso que na menopausa natural”, avisa a nutricionista Fernanda Cezário.

Sintomas da menopausa precoce

Ao contrário da menopausa regular, na qual os primeiros sintomas são marcados por ondas de calor e alteração na qualidade do sono, a menopausa precoce começa pela irregularidade menstrual.

“Inicialmente, é percebido o aumento do fluxo menstrual, durante um período maior, seguido de sudorese [suor excessivo] e alterações do humor, como irritabilidade, tristeza e alegria em um curto período de tempo, ansiedade e depressão”.

Inclusive, parece existir uma correlação entre a menopausa precoce e a depressão. Estudos realizados na Grécia indicaram que o risco de depressão diminui em 2% a cada dois anos que a menopausa demora para começar.

Entre as cerca de 68 mil mulheres analisadas, aquelas que entraram na menopausa depois dos 50 anos tiveram menor risco de depressão na pós-menopausa em comparação com mulheres que tiveram a insuficiência ovariana precoce.

Ondas de calor frequentes e insônia também marcam esse tipo de menopausa, fazendo com que seja comum que a mulher sinta queda na sua disposição e no seu rendimento diário – decorrentes de alterações no metabolismo –, bem como variações na libido.

Diagnóstico da menopausa precoce

Para ter o diagnóstico da menopausa precoce, mais além da percepção dos sintomas mencionados, é necessário fazer a dosagem hormonal.

“São exames laboratoriais dos hormônios, como diminuição do estradiol, aumento do FSH, ausência da produção de progesterona e diminuição do hormônio anti-mulleriano”, explica a nutricionista.

A esses testes, também podem aparecer associados exames genéticos, ultrassonografia pélvica, pesquisa de anticorpos e densitometria óssea.

Existe tratamento para menopausa precoce?

A idade em que acontece a menopausa precoce – antes dos 45 – tende a ser um dos principais aspectos que a diferenciam da menopausa regular, como destaca Fernanda.

“Os fatores para ser precoce ou tardia são os mesmos, como genética, toxinas ambientais (morar próximo ou trabalhar com substâncias tóxicas), estilo de vida (fumar, estresse, sedentarismo, excesso de peso e gordura corporal, baixa qualidade do sono), doenças sistêmicas e uso de algumas medicações”.

Nesse sentido, quando a origem é genética ou do próprio organismo, o tratamento indicado mais comum também é parecido: reposição hormonal, podendo incluir apenas um ou os dois hormônios presentes no ciclo menstrual (progesterona e estrogênio).

Proporcionar ao organismo esses componentes ajuda não apenas a aliviar os sintomas, como a manter a massa óssea e evitar o surgimento de doenças como a osteoporose, decorrentes do desequilíbrio hormonal do organismo.

Mas outra fonte de alívio dos sintomas da menopausa precoce pode ser uma mudança no estilo de vida, ao se adotar aspetos mais saudáveis, como controle do estresse, prática regular de atividade física e alimentação equilibrada, como indica Fernanda.

“Deve-se ajustar o melhor tratamento conforme os sintomas apresentados a fim de dar suporte e melhorar o bem-estar durante uma fase tão cheia de mudanças na vida da mulher”.

