Arrivano i dati macro USA più attesi della settimana, sui Non Farming Payrolls e sulla disoccupazione. Dati mai attesi come oggi perché informeranno le prossime mosse di politica monetaria di federal Reserve. Dati negativi per il lavoro ma positivi per i mercati che sperano in un ripensamento di FED sui …

L’articolo Recupero per Bitcoin e Crypto | Cresce disoccupazione e… proviene da Criptovaluta.it®.

Mata