Red Eros: in cd le bollenti note da brivido di Pierfrancesco Campanella e Sergio Martino

In occasione del Record Store day entrerà in distribuzione, a cura di Bluebelldisc Music, Red Eros – A Selection of Italian Erotic Giallo Sounds, 1993-2003, lavoro discografico che raccoglie ben ventiquattro brani tratti dalle colonne sonore originali composte da Natale Massara per tre gialli erotici italiani accolti con successo anche all’estero: Graffiante desiderio con Vittoria Belvedere e Serena Grandi, Bugie rosse con Tomas Arana e Alida Valli, Cattive inclinazioni con Florinda Bolkan, Franco Nero e Mirca Viola.

Dalla fiaba nera con femme fatale di Graffiante desiderio di Sergio Martino ai misteri nascosti nelle trame degli oscuri, ambigui e imprevedibili personaggi di Bugie rosse e Cattive inclinazioni di Pierfrancesco Campanella, tutti nati sulla scia dell’exploit di Basic instinct di Paul Verhoeven, il disco racconta – traducendo in suoni sinfonici ma anche sintetici – questo approdo di mistero e insondabile, plasmando sentimento e intrigo, passione, autenticità, quanto deviazione, morbosità e perfino odio straziante, con pagine di sentimento e di commento tensivo e descrittivo.

Andrea Natale di Bluebelldisc Music commenta così la release: “Nell’Ottobre 2016 mi occupai, per conto del web magazine ColonneSonore, di un’intervista al musicista e compositore Natale Massara. Da allora è nata tra noi una solida e duratura amicizia che ci ha portati a collaborare per questo nuovo progetto discografico. Quando quattro anni fa riattivai lo storico marchio di Antonio Casetta – dando vita alla nuova impresa di edizioni musicali e produzioni discografiche denominata Bluebelldisc Music – oltre alla pubblicazione di nuovi artisti, uno degli scopi dell’etichetta fu quello di dedicare attenzione al catalogo legacy della Produttori Associati/Off sas, ma anche di avviare delle partnership di catalogo con editori e produttori terzi. Così avvenne nel 2021 con la licenza della Faso Film per la pubblicazione della colonna sonora originale di Due occhi diabolici, composta da Pino Donaggio per il film horror diretto nel 1990 da Dario Argento e George A. Romero. Adesso, grazie alla licenza concessa da Warner Chappell Music Italiana e Café Concerto Italia, è la volta di Red Eros, un album veramente cult che porta in luce un lato ancora poco noto e inedito di un grandissimo personaggio come Natale Massara. Dal mondo della musica leggera dei tempi d’oro e del suo debutto artistico con il gruppo de I Ribelli di Adriano Celentano, grazie alla sua formazione accademica, Massara si è costruito una straordinaria carriera di arrangiatore, direttore, autore e produttore dapprima alla corte di grandi interpreti della musica italiana e poi per la musica applicata al cinema e alla televisione”.

Natale Massara aggiunge a sua volta: “Nei primi anni Novanta fui chiamato per comporre Delitti privati e Graffiante desiderio di Sergio Martino e da Giorgio Capitani per i suoi Commesse e Il maresciallo Rocca. Con Pierfrancesco Campanella (per il quale ho musicato i suoi Bugie rosse e Cattive inclinazioni) sono legato da una grande amicizia. Il suo talento è stato riconosciuto nei tanti festival del cinema nel mondo. Nei lavori raccolti in questo album ho potuto esprimermi liberamente con una grande intesa, che mi ha permesso di spaziare dai temi d’amore alla suspense, ma soprattutto di ritornare a comporre, orchestrare e dirigere me stesso“.

A livello discografico Red Eros rappresenta il secondo disco monografico a lui dedicato e posto in vendita sul mercato fisico. I contenuti sono in parte editi e in parte inediti. Le dodici tracce audio del catalogo Warner Chappell erano state pubblicate nel 1994 in un compact disc esclusivamente a scopo promozionale, mentre le dodici tracce audio di Café Concerto non sono mai state pubblicate su release discografica. Quindi una ghiotta “chicca” per gli appassionati del cinema di genere!

Bluebelldisc Music è una publishing & record label che eredita l’attività di due marchi storici, la Bluebell Records e la Belldisc Italiana. Tra gli artisti più importanti del suo catalogo storico figura certamente Fabrizio De André, che per la Bluebell pubblicò i suoi primi tre album tra il 1967 e il ’68. L’etichetta Bluebelldisc si dedica sia alla rivalorizzazione della produzione passata, sia alla produzione e pubblicazione di nuovi artisti, nonché di generi e repertori musicali variegati, sempre all’insegna della passione e della qualità. Con la pubblicazione in CD dell’album RED EROS, la Bluebelldisc partecipa per il terzo anno consecutivo al Record Store Day. Il 23 aprile 2022, con il vinile EP Diamanti senza volto de I Corvi, partecipò per il secondo anno al Record Store Day; nell’edizione 2021, il 12 giugno, vi partecipò per la prima volta pubblicando il vinile album 33 giri Omaggio a Donaggio, contenente 14 composizioni originali della pianista Isabella Turso e pubblicato in occasione degli 80 anni di Pino Donaggio e dei suoi 60 anni di carriera musicale.

